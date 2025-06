I sindacati marchigiani intervengono sul Fondo regionale per le donne vittime di violenza "È necessario che la Giunta Regionale stanzi risorse aggiuntive per garantire risposte concrete"

Il contributo statale per le donne vittime di violenza nella Regione Marche copre solo la metà del fabbisogno. Dai dati resi disponibili da Inps Marche, nel triennio 2022/2024 sono state 137 le domande non accolte per mancanza di risorse: 49 domande del 2022, 46 domande del 2023 e 42 domande del 2024. Di queste 137 donne, nel 2025 continuavano ad avere i requisiti solo 89 donne.

Nel 2025 sono state presentate complessivamente 149 domande, di cui 89 non accolte negli anni precedenti e 60 nuove. Nel 2025 risultano accolte 84 domande e poi di nuovo sono terminate le risorse, il che significa che ben 65 domande sono rimaste inevase.

“Non possiamo più attendere: è necessario che la Giunta Regionale stanzi risorse aggiuntive per garantire risposte concrete alle donne marchigiane vittime di violenza. Ogni giorno di ritardo significa lasciare senza supporto chi ha bisogno di aiuto immediato per riconquistare la propria autonomia” – dichiarano Eleonora Fontana (Cgil Marche), Selena Soleggiati (Cisl Marche) e Claudia Mazzucchelli (Uil Marche) – “Ribadiamo con determinazione quanto già rappresentato in sede di discussione del bilancio regionale 2023 e 2024, quando avevamo formalmente richiesto lo stanziamento di mezzo milione di euro per integrare il fondo nazionale. Un intervento che non può essere ulteriormente rimandato, considerando che le Marche registrano dimensioni significative del fenomeno e che nessuna donna deve essere lasciata sola ad affrontare situazioni di violenza” – sottolineano le sindacaliste.

Dal bollettino di sintesi mensile relativo ai dati INAIL “Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali” – di Febbraio 2025, emerge infatti che il clima di incertezza che caratterizza gli ultimi decenni porta le persone di ogni genere e status ad accettare condizioni di lavoro più difficili che spesso si traducono anche in molestie e violenze sul luogo di lavoro. L’Istat nel report “Le molestie: vittime e contesto” del luglio 2024 conferma che negli anni 2019-21, il 4,2% delle donne e l’1% degli uomini ha subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita, ma questa percentuale sale. In particolare nel 2022-23 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subìto molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita. Il fenomeno riguarda soprattutto le donne più giovani tra i 15 e i 24 anni, tra le quali la percentuale si alza a 21,2%.

Le sindacaliste di Cgil. Cisl e Uil: “Il Governo nazionale ha previsto un contributo per le donne vittime di violenza che per le Marche è pari a 251.459 euro all’anno per il triennio 2024-2026. I dati confermano che queste risorse sono insufficienti e se la Regione non le integra, così come avviene in altre regioni italiane, si rischia di lasciare ancora più della metà delle richieste senza una risposta concreta. Che cosa aspetta la Regione Marche a farlo? Quante donne ancora devono rimanere senza adeguati supporti per uscire da situazioni drammatiche? Come organizzazioni sindacali, continueremo con determinazione la nostra azione unitaria per assicurare che nessuna donna sia lasciata sola in questa battaglia per la libertà e la sicurezza”.