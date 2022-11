Prosegue la sequenza sismica nelle Marche: oltre 160 scosse, una tocca magnitudo 4.0 Avvertita distintamente dalla popolazione una replica del terremoto nel primo pomeriggio del 10 novembre

Come previsto dagli studiosi già nelle ore seguenti la violenta scossa della prima mattina di mercoledì 9 novembre, non si è subito esaurita la sequenza sismica innescatasi in mare, in una fascia tra i 20 e i 30 km al largo della costa tra Fano, Marotta e Senigallia.

In un giorno e mezzo circa, sono oltre 160 le scosse di assestamento e le repliche che si sono susseguite al terremoto delle 7:07 del 9 novembre 2022, di grado 5.7 Ml sulla scala Richer e Magnitudo Momento 5.5 Mw, con due forti sismi nei minuti successivi (Ml 5.2 alle ore 7.08 e Ml 4.0 alle 7:12) e una lunga serie di eventi inferiori a magnitudo 4: un totale superiore a 160 scosse. Una tra queste, però, il valore Ml di 4.0 lo ha raggiunto, facendosi avvertire molto distintamente dalla popolazione e portando, al momento, a quattro gli eventi di magnitudo superiore a 4.0, mentre sono venti quelli superiori a 3.0.

“Alle ore 13:35 di giovedì 10 novembre 2022 – informa l’INGV – si è verificata una replica del terremoto, che ha avuto una magnitudo Ml di 4.0. Le coordinate epicentrali ricadono nell’area della sequenza sismica della Costa Marchigiana Pesarese, come è possibile vedere nella figura che mostra tutte le localizzazioni della Sala Sismica.”