Ulisse Fest Ancona, il ricchissimo programma di sabato 5 luglio C'è Max Gazzè in concerto con l'orchestra del Saltarello

Il Festival Ulisse è ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia dal 1992, in collaborazione con il Comune di Ancona e Ancona Servizi. Media partner: Radio Capital (radio ufficiale), Il Resto del Carlino, L’Espresso, Dove, TTG, Italian Travel Press, Il Giornale della Musica e Igers Italia.

Il tema di quest’anno, E ancora mi stupisco, celebra la capacità di meravigliarsi, di lasciarsi ancora sorprendere dal mondo proprio quando ci sembra dominato da conflitti e ferito nella sua bellezza. È il momento in cui il viaggio smette di essere occasione di semplice svago e diventa un’intensa esperienza personale, fatta di incontri, immagini e racconti che cambiano il nostro modo di vedere le cose.

Il programma di sabato 5 luglio:

ore 16:00 – Mole Vanvitelliana – Sala Polveri

Siamo isole o ponti? Viaggio intorno al mondo sulle strade della connessione con Gavin Francis

Isolarsi e cercare la connessione. Allontanarsi dall’umanità e costruire nuove strade per connettersi ancora. Da sempre queste sono le strategie di sopravvivenza degli esseri umani. Gavin Francis, medico e grande viaggiatore, ne parla con Sergio Bestente.

ore 17:00 – Mole Vanvitelliana – Sala Polveri

La scoperta dell’Olanda con Jan Brokken

Con la sua capacità di rivelare gemme nascoste attraverso percorsi poetici e romanzeschi, il grande scrittore Jan Brokken ci accompagna alla scoperta della luce unica dell’Olanda: i colori, i silenzi, i volti dei pescatori rosi dalla salsedine, i riti antichi di una comunità di mare in cui sembra farsi più intensa ogni esperienza umana. In dialogo con Mauretta Capuano. Con il supporto dell’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia.

ore 17:30 – Mole Vanvitelliana – Sala Boxe

Luigi Vanvitelli: in viaggio da Ancona a Caserta. Ancona Cultura Aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel Mondo. Con Chiara Biondi, assessore cultura Regione Marche, Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta e Marta Paraventi, assessore alla cultura del Comune di Ancona.

Luigi Vanvitelli è autore della straordinaria progettazione urbana di Ancona come città-porto. L’incontro sarà l’occasione ufficiale per la presentazione degli Atti del Convegno su Vanvitelli (2023).

ore 18:00 – Mole Vanvitelliana – Sala Polveri

L’arte di perdersi bene. Viaggio autentico tra imprevisti, scelte consapevoli e libertà con Luigi Farrauto, autore Lonely Planet e cartografo, Erika Scarcella, affiliate manager Heymondo e Gaia Consalvo, travel content creator. Modera Jonathan Ferramola.

Un incontro dedicato al valore dell’imprevisto come occasione per scoprire luoghi, persone e parti di sé.

ore 18:00 – Wine Not?

Tra vigne, storie e ospitalità: un viaggio nel cuore di un territorio autentico con la moderazione di Luca Iaccarino

Giornalisti e autori esperti in food & travel raccontano le loro impressioni di viaggio nelle Marche. In collaborazione con Umani Ronchi e Wine Not?

ore 19:30 – Piazza del Plebiscito

Il bello del cammino, i viaggi green con Marco Maccarini, Giovanni Arena

Viaggiare con lentezza, vedere il paesaggio scorrere con calma dal finestrino di un treno, lasciando a casa la frenesia e la fretta. La riscoperta di questo modo di esplorare il mondo apre la mente e conduce a nuovi incontri. Ne parliamo con Marco Maccarini e con Giovanni Arena, che porta sui nuovi media un modo di vivere il viaggio curioso e attento. In dialogo con Marco Giovannelli.

ore 20:00 – Arena sul Mare – Porto Antico

E ancora mi stupisco con Vincenzo Schettini

Arriva Vincenzo Schettini, il prof più amato del web, con un one man show capace di far ragionare sorridendo. Con il suo stile travolgente e il suo entusiasmo contagioso, ci accompagna in un viaggio sorprendente: quello della fisica come “linguaggio segreto” che racconta il mondo, la natura e perfino noi stessi. Un appuntamento che unisce scienza, emozione e meraviglia. Perché stupirsi, ogni giorno, è il primo passo per amare il pianeta in cui viviamo. Ingresso: €12,00 + ddp

ore 20:30 – Piazza del Plebiscito

Switzerland Travel Better: percorsi lenti tra natura e meraviglia con Piccarda Frulli, Piero Pasini, Enrico Bernasconi. Modera Doris Zaccone.

I paesaggi spettacolari delle Alpi svizzere, i prodigi dell’ingegneria elvetica tra viadotti vertiginosi e percorsi ferroviari indimenticabili. Dal Bernina al Glacier Express, la Ferrovia Retica è patrimonio UNESCO e icona del turismo sostenibile alpino. In collaborazione con Ferrovia Retica e Svizzera Turismo.

ore 21:30 – Piazza del Plebiscito

Il salotto del Mondo

Se lo si esplora con curiosità e rispetto, ogni luogo del mondo è pronto ad accogliere chi viaggia e ogni cultura si manifesta con un invito a osservare e conversare. Ne parliamo con i rappresentanti di Boston, Cina, Messico, Svizzera e Tahiti. Modera Doris Zaccone. In collaborazione con Presstour by Turisanda.

ore 22:30 – Piazza del Plebiscito

Bike revolution: raccontare il mondo pedalando

Ciclovie spettacolari, nuove mete e sicurezza: il cicloturismo cresce e trasforma il nostro modo di viaggiare, diffondendo un approccio al viaggio libero e sostenibile. Con Ilaria Fiorillo, autrice del progetto Milano in bicicletta; Alfredo Di Giovampaolo, giornalista RaiNews24 e conduttore del programma Pedala Italia; Mauro Fumagalli, ex ciclista professionista e fondatore di MarcheBikeLife, Andrea Rolando, professore al Politecnico di Milano. Modera Denis Falconieri, autore Lonely Planet.

Il 5 luglio alle 22.30 – Arena sul Mare, Porto Antico – sarà la volta di Max Gazzè accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello che presentano Musicae Loci 2025, progetto che promette di trasformare il Porto Antico in un’arca sonora, mescolando strumenti tradizionali e arrangiamenti inediti, per un’esperienza collettiva che è un vero invito al viaggio (prevendite su Ticketone)

Per informazioni e aggiornamenti: www.ulissefest.it

Hashtag ufficiale: #UlisseFest2025

PRESS KIT: https://ulissefest.it/press