Ultima giornata Ulisse Fest di Ancona Domenica 6 luglio

Tra gli ospiti dell’ultima giornata della festa del viaggio di Lonely Planet ci saranno: Matteo Bordone, Flavio Parisi, Gianluca Vitiello, Davide Ferrario, Marco Lupis, Alessandro Gandolfi, Chiara Barzini, Sabina Minardi e Matteo Miavaldi

Il Festival è ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia dal 1992, in collaborazione con il Comune di Ancona e Ancona Servizi. Media partner: Radio Capital (radio ufficiale), Il Resto del Carlino, L’Espresso, Dove, TTG, Italian Travel Press, Il Giornale della Musica e Igers Italia.

Il tema di quest’anno, E ancora mi stupisco, celebra la capacità di meravigliarsi, di lasciarsi ancora sorprendere dal mondo proprio quando ci sembra dominato da conflitti e ferito nella sua bellezza. È il momento in cui il viaggio smette di essere occasione di semplice svago e diventa un’intensa esperienza personale, fatta di incontri, immagini e racconti che cambiano il nostro modo di vedere le cose.

Il programma di domenica 6 luglio:

ore 10:30 – Mole Vanvitelliana – Sala Boxe

Quando i luoghi diventano storie con Andrea Rolando, Marcello Scaroina e Pietro Contaldo.

Gli scrittori raccontano i siti italiani Patrimonio dell’Umanità in un progetto che intreccia letteratura, podcast e nuovi linguaggi digitali.

ore 11:30 – Mole Vanvitelliana – Sala Boxe

Tessere storie: dal Leghorn al Jeans. Viaggio nell’artigianato femminile tra Toscana e Genova con Clara Svanera, Francesco Tapinassi e Sandra Torre.

Arriva ad Ancona, dopo il debutto newyorkese, un modo inedito di raccontare artigianato e viaggio. Un intreccio di storia, ingegno femminile e “Made in Italy”. Seguirà aperitivo.

In collaborazione con Toscana Promozione e Comune di Genova.

ore 16:00 – Mole Vanvitelliana – Sala Polveri

Viaggio a Tokyo con Matteo Bordone e Flavio Parisi

Il Giappone è un paese che seduce e spiazza, che incuriosisce e sfugge, sempre capace di svelare nuovi livelli di significato e nuove contraddizioni. Di questo mistero profondo ci parlano Matteo Bordone, autore del podcast Viaggio a Tokyo, e Flavio Parisi, che da vent’anni vive in Giappone e ne osserva da vicino le infinite sfumature.

In collaborazione con Il Post.

ore 17:00 – Mole Vanvitelliana – Sala Polveri

Raccontare l’Opera con Clara Svanera, Francesco Tapinassi in dialogo con Giovanni Moro.

La Toscana ci accompagna in un viaggio incantato tra lirica e arte sartoriale. Un soprano darà voce all’emozione con un’aria dalla Turandot, la fiaba in musica di Puccini, mentre abiti ispirati all’opera prenderanno vita, meravigliando con dettagli di alta sartoria. Un inno alla bellezza che affascinerà adulti e bambini, tra note, stoffe e suggestioni da sogno. In collaborazione con Toscana Promozione.

ore 18:00 – Wine Not?

Noi non siamo napoletani con Gianluca Vitiello

Presentazione di Noi non siamo napoletani con l’autore Gianluca Vitiello, speaker di Radio Deejay. Un docufilm che racconta Napoli con gli occhi di chi non è di Napoli. Stranieri, italiani “di fuori”, nomadi culturali: persone che hanno scelto di vivere a Napoli per amore della città. In collaborazione con Umani Ronchi e Wine Not?

ore 18:00 – Mole Vanvitelliana – Sala Polveri

Storie di isole con Davide Ferrario, regista e scrittore, e Marco Lupis, giornalista, fotoreporter e scrittore. Modera il giornalista Matteo Sacchi.

Dall’ascesa e caduta dell’isola di Nauru, la repubblica più piccola del mondo, che ha saputo prima cogliere e poi perdere il collegamento con il benessere, a isole che si incontrano navigando nei mari della Terra e nel nostro immaginario.

ore 18:30

Country life TRY con Luca Calvani in dialogo con Luca Iaccarino

Un casale di charme tra le colline, orti, api, buon cibo e ospitalità. Luca Calvani, nel suo viaggio dal set cinematografico alla vita di campagna, ci porta a Le Gusciane: la sua casa in Toscana diventata un piccolo mondo a parte, dove natura, cucina e accoglienza si fondono. Un racconto per chi ama scoprire come cambiare vita tra ricette, stile e ispirazioni per tutte le stagioni.

ore 19:30 – Piazza del Plebiscito

Confessioni di un fotoreporter con Alessandro Gandolfi in dialogo con il giornalista Giovanni Moro.

Il mondo dietro l’obiettivo: Alessandro Gandolfi, il fotoreporter che ha pubblicato più servizi sull’edizione italiana di National Geographic, raccontando storie che spaziano dalle megalopoli dell’Asia alla vita dei giovani in Kosovo, svela sfide e retroscena del suo lavoro sul campo.

ore 20:30 – Piazza del Plebiscito

Un’altra idea dell’India con Matteo Miavaldi e Sabina Minardi.

Una ricognizione tra le pieghe profonde e spesso trascurate del Subcontinente, alla scoperta del volto meno conosciuto e raccontato dell’India. A guidarci in questo percorso sono Matteo Miavaldi, giornalista e scrittore da anni attento osservatore dell’Asia meridionale, e Sabina Minardi, autrice e giornalista, che con sguardo sensibile contribuisce a restituire le molteplici voci di un’India in trasformazione.

ore 21:30 – Piazza del Plebiscito

L’ultima acqua con Chiara Barzini

Ripercorrere il cammino dell’acqua di un celebre acquedotto di Los Angeles, mito americano per eccellenza, conduce Chiara Barzini, scrittrice e sceneggiatrice, a una riflessione sull’ecologia e sull’importanza di un bene primario sempre più scarso. Dalle pagine dell’ultimo libro dell’autrice, una prospettiva sul nostro comune destino di abitanti della Terra.

ore 22:30 – Piazza del Plebiscito

Nica’s Dream: New York, jazz e desideri

Benvenuti nella New York del jazz, tra luci soffuse, club fumosi e notti che sembrano non finire mai. Qui prende vita Nica’s Dream, uno spettacolo che fonde musica, parole e immagini per raccontare la straordinaria storia di Pannonica de Koenigswarter, leggendaria mecenate amata da Thelonious Monk e da tutta la scena jazz degli anni ’50. Voce narrante Valerio Corzani, tromba Giorgio Li Calzi e Polaroid di Nica animate da Andrea Daddi.