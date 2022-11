Scossa di terremoto di magnitudo 5.7 e sciame sismico al largo di Fano: paura nelle Marche Epicentro in mare a 30 km dalla costa. In corso verifiche per eventuali danni. Chiuse le scuole, sospeso traffico ferroviario

Prime ore della mattinata del 9 novembre segnate dalla paura, e per il momento solo da quella, stando ai primi rilievi dei Vigili del Fuoco che non segnalano per ora danni, a causa di una fortissima scossa di terremoto che alle 7.07 ha avuto origine in mare, 30 km al largo di Fano, a 8 di profondità.

La magnitudo rilevata dall’INGV, Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, segna 5.7: un dato che di per sè fa capire quanto la scossa di terremoto sia stata avvertita in maniera inequivocabile dalla popolazione di un vastissimo territorio. La costa pesarese e anconetana in primis, ma tutte le Marche si sono svegliate con l’incubo del terremoto. E poi arrivano segnalazioni da Bologna, Ferrara, Roma, Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, dalla Toscana, dall’Abruzzo, persino dalla Brianza.

Immediato il tam-tam sui social, ancor più rapido delle stime dell’INGV, ufficializzate alla magnitudo 5.7 per la prima scossa, seguita poi nel giro di un’ora da uno sciame sismico che, dopo una punta di magnitudo 4, si è attestato tra il 3.8 e il 2.4, con epicentri sempre localizzati al largo della costa davanti a Fano e Marotta.

A seguito delle scosse di terremoto, al fine di verificare lo stato di agibilità degli edifici scolastici, i Sindaci di Ancona, Senigallia, Jesi, Falconara Marittima, Osimo, Pesaro, Fano, Macerata, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima e molti altri centri hanno disposto per mercoledì 9 novembre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Rimini e Passo Varano sulla linea adriatica e tra Falconara Marittima e Jesi sulla Ancona-Roma per verifiche alla rete.