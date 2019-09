Cna: “dati assunzioni positivi, ma bisogna intervenire drasticamente su cuneo fiscale” Il 26 ottobre ad Ancona la visita del governo in occasione dell'assemblea nazionale

Il direttore di CNA Ancona, Massimiliano Santini, commenta con favore il trend positivo sulle assunzioni a tempo indeterminato registrato dall’INPS ma mette in guardia sui costi reali per le imprese.

“Registrare un raddoppio di stabilizzazione in 5 anni è un dato sorprendente, anche se non sufficiente per colmare la crisi occupazionale che ci trasciniamo dietro dal 2008. L’importante differenziale fra contratti a termine e contratti a tempo indeterminato potrebbero nascondere una sostanziale polverizzazione del rapporto di lavoro nelle varie forme flessibilità concesse dai regimi in essere. La vera sfida quindi è creare sempre più le condizioni per ridurre al minimo questo gap e la soluzione è intervenire drasticamente sul Cuneo Fiscale.”

Il peso dei costi indiretti per le imprese è al centro dell’operato di CNA sui tavoli territoriali e nazionali. Il recente lancio del Bonus Lavoro CNA ne è un esempio concreto: “Dobbiamo lavorare sempre più su questo aspetto. Creare tutti i presupposti e le premialità per la crescita delle imprese che investono nel capitale più importante che abbiamo: le persone. Ecco il senso del Bonus Lavoro CNA, premiare chi crede nelle persone. Ma questo non basta e in occasione della visita del Governo ad Ancona, il prossimo 26 ottobre, ospiti dell’Assemblea nazionale CNA, porteremo nuovamente il tema sul piatto del confronto.”