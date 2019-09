208.144 studenti tornano a scuola nelle Marche Lunedì 16 settembre il via: i docenti sono 24.847

Lunedì mattina, 16 settembre, nelle Marche la campanella suonerà in 1.932 scuole (infanzia, primaria, medie e superiori) per riportare sui banchi 208.144 ragazzi, 24.847 docenti compresi quelli di sostegno e quelli in deroga “sisma”, 104 educatori e 5.971 dipendenti Ata.

A questi si aggiungono gli iscritti (il dato non è ancora consolidato ma lo scorso anno erano 7.973) alle 158 scuole paritarie.

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Loretta Bravi invia il tradizionale saluto:

“Voglio augurare agli studenti, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, al personale Ata e alle famiglie un anno proficuo fatto di studio e lavoro, ma anche di collaborazione, di dialogo, di confronto e di amicizia. La scuola è infatti il luogo privilegiato per un’esperienza di relazione e di crescita umana che coinvolge tutti: docenti e alunni, adulti e ragazzi.

Confortati dalle rilevazioni nazionali che la posizionano ai vertici delle classifiche relative alle performance e dai risultati delle prove Invalsi, possiamo affermare che la scuola marchigiana è tra le migliori in Italia.

I nostri studenti sono capaci di esprimere, sempre più spesso all’estero purtroppo, il loro alto livello di preparazione e la loro creatività: lo slogan resta quello di andare per imparare e poi tornare.

La formazione di un ragazzo necessita di un impegno costante, ha esiti meno rapidi forse, ma è fondamentale.

Concludo con un messaggio ai ragazzi: credete fermamente nella formazione della vostra persona. Qualsiasi lavoro o qualsiasi vocazione anche lontana dal percorso di studi intrapreso, poggerà sulla motivazione, sulla determinazione, sulle conoscenze e sulla capacità di intraprendere incontri significativi”.