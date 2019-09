Il Garante dei Diritti interviene sulle regole di permanenza nei mezzi pubblici Lettera al presidente di Conerobus dopo uno spiacevole episodio dei giorni scorsi

Il Garante dei diritti, Andrea Nobili, scrive al Presidente di “Conerobus” di Ancona, Maurizio Papaveri, per avere spiegazioni in base a quanto accaduto nei giorni scorsi su un bus di linea e relativamente ai regolamenti in vigore presso l’azienda per l’accesso e la permanenza sugli stessi mezzi di trasporto.

La richiesta parte dalle contestazioni mosse da alcuni cittadini ad una giovane donna, che è andata ad occupare, con in braccio il suo bambino, uno dei posti riservati ai disabili, non lasciando la possibilità di sedersi ad un’anziana con problemi motori. Alcuni dei presenti hanno filmato e contestato duramente l’accaduto, non mancando di fare rifermento anche all’origine straniera della donna.

“Fatti salvi i regolamenti che sono in adozione alla Conerobus e la precisa narrazione di quanto realmente accaduto, di cui abbiamo chiesto risconto al presidente della società – sottolinea Nobili – non possiamo sottrarci dall’evidenziare, presa visione anche del video che sta girando in rete, una eccessiva aggressività nei confronti di una giovane donna con un bambino in braccio, che non è escluso avesse anche problemi nel comunicare. Nel corso delle contestazioni appaiono chiari ed espliciti i riferimenti alla sua origine straniera”.

Secondo il Garante “il richiamo alle regole formali può essere attuato in modi decisamente diversi. Inoltre, la questione poteva essere risolta con un minimo di sensibilità e con la disponibilità di alcuni dei presenti a cedere il proprio posto. In una società la convivenza è data da una comune visione delle regole di buona condotta e dal rispetto per il prossimo. Ed il confronto, non lo scontro, è sembra alla base di qualsiasi azione che sappia fornire risultati positivi”.