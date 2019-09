“Marche sorprendenti”, Vincenzo Nibali testimonial della Regione Il grande ciclista legato alla nostra terra anche per l'amicizia con Michele Scarponi

“Abbiamo tutto quello che serve per essere attrattivi, dobbiamo solo compiere uno scatto per raccontarlo bene e Vincenzo ci darà una mano”.

È quanto ha affermato il presidente Luca Ceriscioli, presentando alla stampa Nibali, al termine della prima fase di registrazione degli spot promozionali delle Regione Marche. Il pluricampione del ciclismo internazionale legherà, per un biennio, il proprio nome al cicloturismo marchigiano e al rilancio delle aree terremotate.

“La scelta di un uomo immagine del ciclismo come Nibali non ha pari per poter narrare quanto bello e piacevole sia vivere una vacanza in bicicletta nella nostra regione – ha detto Ceriscioli – Il ciclismo è lo sport popolare per eccellenza; la bicicletta, grazie alla pedalata assistita, è un mezzo democratico in quanto consente a tutti di gustare un territorio pedalando alla giusta velocità. Nibali è legato alla nostra terra per la profonda amicizia con Michele Scarponi. Si è fatto interprete (e, ne sono certo, non mancherà di farlo in futuro) del desiderio di riscatto di questi territori, profondamente colpiti da eventi calamitosi e che vedono proprio nel turismo, e in particolare nel turismo outdoor e bike, una concreta prospettiva di rilancio nel difficile percorso verso la normalità.I sindaci, nell’incontro sul lago di Fiastra, hanno chiesto una mano non per ripartire, ma per crescere. Mi piace pensare di essere riusciti a creare una poesia, come quella del passaggio della borraccia tra Coppi e Bartali, con il testimone dell’impegno a far crescere il nostro territorio che passa, questa volta, da un figlio della nostra terra, qual è stato Scarponi, a Nibali”.

La presenza di Vincenzo, “quale prestigioso testimonial della Regione Marche per il prossimo biennio – ha ribadito l’assessore al Turismo, Moreno Pieroni – rappresenta oggettivamente un ulteriore e importante salto di qualità nella promozione del turismo regionale che tante ricadute positive ha prodotto, in questi ultimi anni, a questo comparto produttivo. L’attività promozionale della Regione Marche e del relativo sistema imprenditoriale tende, infatti, sempre più, a specializzarsi per segmenti, con l’obiettivo strategico di intercettare i flussi turistici che chiedono offerte esperienziali del territorio e delle sue peculiarità.Ritengo che la Regione, ora, possa competere, a livello nazionale e internazionale, con le storiche destinazioni dei bikers. Vincenzo Nibali sarà il nostro alfiere e la nostra immagine pulita di un territorio che aspira a divenire, sempre più, destinazione di tendenza”.

Nibali si è dichiarato “onorato di far parte di questo progetto che punta allo sviluppo del territorio marchigiano. Ho passato tanto del mio tempo professionale con Michele Scarponi che mi ha sempre parlato della sua terra. Il ricordo di Michele è sempre vivo nel mondo del ciclismo, perché ci ha insegnato tanto. Sono nelle Marche anche per promuovere un ciclismo sicuro e il progetto della Regione di ampliare la rete delle piste ciclabili si muove in questa direzione”.

Nibali ha poi affermato di aver trovato “una realtà molto bella e una comunità molto accogliente. Ho visto zone che non conoscevo, come il Conero, con i suoi strapiombi sul mare e le attività di parapendio. Abbiamo fatto tante riprese in tanti luoghi davvero belli, apprezzando piacevolmente l’ospitalità. Le Marche possono vantare percorsi impegnativi, adatti ad atleti ben allenati, e altri alla portata di tutti per organizzare attività e vivere una vacanza piacevole”.

Vincenzo Nibali (Messina, 14 novembre 1984) è un ciclista su strada italiano che corre per il team Bahrain-Merida. Professionista dal 2005, fin da dilettante soprannominato “lo Squalo dello Stretto” o più semplicemente “lo Squalo” per il suo modo di correre sempre all’attacco e per le sue origini messinesi, con doti da passista-scalatore, discreto cronoman, oltre che forte discesista, viene considerato uno dei più completi e polivalenti ciclisti della sua generazione, essendo in grado di vincere sia le grandi corse a tappe che le grandi classiche di un giorno. È infatti uno dei sette ciclisti – oltre a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador e Chris Froome – (il secondo italiano dopo Gimondi) ad aver conquistato almeno un’edizione di tutti i tre Grandi Giri, avendo vinto la Vuelta di Spagna 2010, i Giri d’Italia 2013 e 2016 e il Tour de France 2014, salendo in totale undici volte sul podio dei tre grandi giri. È anche uno dei quattro corridori (insieme a Merckx, Hinault e Gimondi) ad aver vinto i tre Grandi giri e due diverse “Classiche Monumento”, essendosi aggiudicato il Giro di Lombardia due volte, nel 2015 e nel 2017 e una Milano-Sanremo, nel 2018. A queste grandi vittorie si aggiungono due campionati italiani in linea, nel 2014 e nel 2015, e due Tirreno-Adriatico, nel 2012 e 2013. Vincenzo Nibali è stato scelto dalla Regione Marche come testimonial per i prossimi due anni (agosto 2019-luglio 2021) per la promozione del turismo outdoor e bike, un cluster sul quale l’assessorato al Turismo della Regione Marche sta scommettendo, anche per le prospettive future legate agli importanti investimenti programmati dal Governo regionale in materia di ciclovie e di piste ciclabili. Vincenzo Nibali è stato presente nella nostra regione da lunedì 2 a mercoledì 4 settembre per la registrazione della nuova campagna promozionale che avrà come motivo conduttore il seguente claim: “La mia vera fuga è nelle Marche, il paradiso del bike”.

In diverse località della regione, in presenza di condizioni atmosferiche non sempre favorevoli, sono state registrate riprese, anche con l’ausilio di droni, sul lungomare di San Benedetto del Tronto, in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, ad Offida, sul Lago di Fiastra, a Macereto e nell’entroterra zona Sibillini, ad Abbadia di Fiastra, nell’entroterra collinare maceratese, nella zona del Parco del Conero e Portonovo. Per completare le registrazioni Nibali tornerà nelle Marche ancora una giornata, nel corso del mese di settembre, con destinazione il fermano (Torre di Palme, Fermo, Capodarco), Urbino e il Montefeltro.

Altre località saranno aggiunte negli spot a corredo dei filmati registrati, per dare una immagine più generale e completa di una regione che intende investire, con continuità, nel settore del bike che evidenzia un trend assolutamente in crescita.

Si stima, infatti, che in Europa, il movimento dei biker sia di oltre 60 milioni di appassionati, che si spostano in continuazione alla ricerca di nuovi itinerari da percorrere. La realizzazione della campagna promozionale è stata affidata alla società Melpomene Studio del giovane filmaker marchigiano Francesco Bravi di Urbania, al quale il Servizio Turismo della Regione Marche ha chiesto di la realizzazione dei seguenti prodotti: Spot televisivi da 15”, 30”, 60”, 120” e 300”; Spot radiofonici; Campagna fotografica.

I prodotti realizzati saranno utilizzati per promuovere i circuiti del turismo “Marche Rebirth”, i diciotto anelli per altrettanti percorsi tematici ricavati sul territorio regionale (tre per ciascuna provincia, più uno per la zona dei Sibillini), su ispirazione del pensiero filosofico di Michelangelo Pistoletto, il celebre architetto di fama mondiale che, da un anno a questa parte, ha aderito al progetto marchigiano.

Nelle prossime settimane sarà definito uno specifico Piano di comunicazione per il lancio della nuova campagna promozionale, con avvio al 1 gennaio 2020 e con ricorso agli abituali mezzi di comunicazione: tv, radio, social media, web, con obiettivo finale il mercato nazionale e il mercato europeo.