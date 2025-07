Lavori sull’A-14, chiusure notturne per il casello di Ancona Nord Gli interventi saranno effettuati lunedì 7 e martedì 8 luglio

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, secondo il seguente programma: nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

– in entrata verso Pescara: Ancona sud;

– in uscita per chi proviene da Bologna: Montemarciano, al km 207+900;

– nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pescara e da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

– per chi proviene da Pescara: Ancona sud, al km 230+400;

– per chi proviene da Bologna: Montemarciano, al km 207+900