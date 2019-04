Sin Spa, dipendenti in stato di agitazione La Regione Marche solidale con i lavoratori della partecipata di Agea

Appreso dagli organi di stampa lo stato di agitazione dei dipendenti della SIN Spa, società partecipata da Agea, la Regione Marche esprime solidarietà nei confronti dei dipendenti.

La Regione rileva l’esigenza di salvaguardare queste professionalità, che hanno una profonda conoscenza del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e rappresentano un punto di riferimento per le strutture regionali.

La preoccupazione riguarda anche la tenuta dei servizi funzionali al pagamento degli aiuti dello Sviluppo rurale da parte di Agea, in considerazione dell’impostazione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), suddivisa in quattro lotti, che non tutela i lavoratori Sin.

