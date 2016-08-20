Adesso AN
27°
Martedì
23° / 30°
Mercoledì
22° / 29°
Giovedì
22° / 29°
Venerdì
21° / 30°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Scoperto un nido di tartaruga marina sul litorale di Senigallia

"La presenza di un nido di Caretta caretta sul nostro litorale rappresenta un segnale importante della ricchezza dell’ambiente marino e costiero"

195 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
Nido di tartaruga marina in spiaggia a Senigallia

Un evento di particolare rilevanza naturalistica ha interessato oggi il litorale di Senigallia, dove è stato individuato un nido di tartaruga marina della specie ‘Caretta caretta’ presso lo stabilimento balneare Bagni 142 di Nello Curtatoni. Il titolare dello stabilimento, ha intercettato il primo esemplare ed ha allertato la Capitaneria di Porto di Senigallia, attraverso il comandante Salvatore Valente, e il Comune di Senigallia, consentendo così di attivare tempestivamente tutte le procedure necessarie per la tutela dell’area.

Il nido è stato rinvenuto in una posizione del tutto particolare, tra un ombrellone e un lettino, in un tratto di spiaggia normalmente interessato dalla presenza di bagnanti. Per Senigallia si tratta di un evento eccezionale e senza precedenti documentati nel recente passato. L’ultimo precedente noto nelle Marche risale infatti al 2019, quando una ‘Caretta caretta’ nidificò sulla spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro, in quello che all’epoca fu definito un evento straordinario e che rappresentò la nidificazione più a Nord mai registrata in Italia.

 

Continua a leggere su SenigalliaNotizie.it

Comune di Senigallia
Comune di Senigallia
Pubblicato Lunedì 31 agosto, 2026 
alle ore 18:44
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni