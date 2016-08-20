Scoperto un nido di tartaruga marina sul litorale di Senigallia "La presenza di un nido di Caretta caretta sul nostro litorale rappresenta un segnale importante della ricchezza dell’ambiente marino e costiero"

Un evento di particolare rilevanza naturalistica ha interessato oggi il litorale di Senigallia, dove è stato individuato un nido di tartaruga marina della specie ‘Caretta caretta’ presso lo stabilimento balneare Bagni 142 di Nello Curtatoni. Il titolare dello stabilimento, ha intercettato il primo esemplare ed ha allertato la Capitaneria di Porto di Senigallia, attraverso il comandante Salvatore Valente, e il Comune di Senigallia, consentendo così di attivare tempestivamente tutte le procedure necessarie per la tutela dell’area.

Il nido è stato rinvenuto in una posizione del tutto particolare, tra un ombrellone e un lettino, in un tratto di spiaggia normalmente interessato dalla presenza di bagnanti. Per Senigallia si tratta di un evento eccezionale e senza precedenti documentati nel recente passato. L’ultimo precedente noto nelle Marche risale infatti al 2019, quando una ‘Caretta caretta’ nidificò sulla spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro, in quello che all’epoca fu definito un evento straordinario e che rappresentò la nidificazione più a Nord mai registrata in Italia.

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