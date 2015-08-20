Un Volto x Fotomodella 2026: in quattro dalle Marche ad Atrani per la finale nazionale Ecco chi sono le miss che hanno superato la selezione a Senigallia. Nicole Matos ha conquistato il primo posto regionale

Grande successo per la finale regionale di “Un Volto x Fotomodella Marche”, andata in scena giovedì 20 agosto nella suggestiva cornice dell’Acquapazza di Senigallia, sotto la nuova gestione.

Una serata all’insegna della bellezza, della moda e dello spettacolo, durante la quale numerose ragazze provenienti da tutta la regione si sono contese le quattro fasce valide per l’accesso alla finale nazionale di Un Volto x Fotomodella Italia 2026, in programma a settembre ad Atrani, in Costiera Amalfitana.

Le quattro finaliste nazionali

A conquistare il primo posto e la fascia di Miss Acquapazza è stata Nicole Matos, 17 anni, di Senigallia. Appassionata di danza aerea, Nicole ha ottenuto il pass per la finale nazionale e si è aggiudicata anche la fascia speciale Miss Luigi Simonetti Foto, diventando il volto delle prossime

Seconda classificata Miss TIberi Mario è Arianna Cesaretti, 17 anni, di Serra de’ Conti, anche lei appassionata e praticante di danza aerea.

Il terzo posto e la fascia di Miss Europa Building sono andati a Emma Francoletti, 14 anni, di Senigallia, studentessa dell’indirizzo moda.

Quarta classificata e Miss Pourparler è stata invece eletta Ambra Pesaresi, 17 anni, di Senigallia, atleta di atletica leggera ed ex nuotatrice agonistica.

Le quattro ragazze rappresenteranno dunque le Marche sul prestigioso palcoscenico della finale nazionale di Atrani, dove incontreranno le finaliste provenienti da tutta Italia e proveranno a conquistare uno degli ambiti titoli nazionali.

Tra le altre concorrenti premiate nel corso della serata, Alessia Tonti, quinta classificata, e Micol Bidolli, che ha ottenuto il sesto posto.

La finale regionale non è stata soltanto una competizione, ma un vero spettacolo dedicato alla moda e all’eleganza. Le protagoniste hanno sfilato indossando i capi della nuova collezione Autunno/Inverno di Patrizia Pepe, presentata da Loft 88 di Senigallia.

Grande attenzione è stata riservata anche al look delle concorrenti: le acconciature sono state curate da Pourparler Parrucchieri di Senigallia, mentre il make-up è stato affidato a Charme Centro Forrmazione, che ha saputo valorizzare la personalità e la bellezza naturale di ogni ragazza.

A condurre la serata è stata Valentina Papi, responsabile regionale del concorso, che ha accompagnato il pubblico attraverso i diversi momenti della finale, e che accompagnerà tutte le ragazze come coreografa moda alla finale nazionale di Atrani.

Ad arricchire lo spettacolo sono state le esibizioni musicali di Nadia Montenovo e l’affascinante spettacolo di fuoco firmato Nikita, che ha regalato al pubblico un momento particolarmente suggestivo.

A valutare il portamento, l’eleganza, la personalità e la presenza scenica delle concorrenti è stata una giuria tecnica composta, tra gli altri, dal giornalista Stefano Fabrizi, Fabiana Fraboni, dalla modella Elisa D’Attolico, dal personal trainer Marco Toppi e da Rosanna Marchionni di Pourparler, hairstylist delle più prestigiose campagne pubblicitarie.

Con la proclamazione di Nicole Matos, Arianna Cesaretti, Emma Francoletti e Ambra Pesaresi si apre ora un nuovo ed emozionante capitolo.

La corsa verso la corona di “Un Volto x Fotomodella Italia 2026” continua nella splendida città di Atrani dal 10 al 12 settembre nel cuore della Costiera Amalfitana. Un in bocca al lupo alle nostre Miss…

Foto LUIGI SIMONETTI