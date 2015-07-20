A 10 anni dal terremoto 2016. ERAP Marche ha realizzato e cura la manutenzione di 1.943 Sae Dal Presidente Fagioli punto su ruolo ente per assicurare alloggio dignitoso a chi ha perso casa. "Offrire servizio a comunità ci onora"

A pochi giorni dalle commemorazioni per i 10 anni dalla prima scossa del terribile sisma del 2016, Erap Marche presenta il report circa l’attività di realizzazione e manutenzione delle Soluzioni Abitative di Emergenza.

In forza del Protocollo d’intesa sottoscritto da ERAP Marche, Regione Marche e Protezione Civile, è stato realizzato un numero complessivo di 1.943 di SAE – Soluzioni Abitative di Emergenza, dislocate in 28 diversi comuni interessati dagli eventi sismici (consultabile in PDF tabella di dettaglio)

“Una volta completate le opere di urbanizzazione e poste in funzione le Soluzioni Abitative di Emergenza, con conseguente loro assegnazione e presa in possesso da parte degli aventi diritto – ricorda il Presidente di Erap Marche Tommaso Fagioli – si pose in evidenza la questione di come provvedere alla loro successiva gestione, non potendo prescindere dal prevedere una qualche forma di supporto ai residenti, regolamentandone le modalità e gli ambiti di competenza, relativamente alle esigenze manutentive che si sarebbero rese nel tempo necessarie. Della questione si era fatto promotore Erap Marche, ente che ha messo a disposizione dei Comuni e del soggetto attuatore tutta la propria esperienza e il know-how acquisiti nella gestione degli immobili di ERP, organizzando una struttura ad hoc per la manutenzione delle aree SAE ricalcata sul modello del servizio di Pronto Intervento manutentivo già da anni attivato a disposizione degli inquilini degli alloggi in gestione”.

“Questa struttura operativa prevede un centro direzionale presso il Presidio di Ancona, con funzioni di raccordo delle attività e di supporto organizzativo e due strutture decentrate, dislocate presso il Comune di Camerino e presso il Comune di Arquata del Tronto – aggiunge il Presidente – e, come Ente regionale siamo onorati di aver contribuito negli anni a svolgere un servizio prezioso e competente a favore anche delle comunità colpite dal sisma contribuendo a mettere a disposizione un alloggio, curandone la manutenzione e continuando ad investire per prevedere soluzioni di edilizia residenziale pubblica venendo incontro alle sollecitazione dei sindaci”.

Nella conduzione di tutte le attività che l’hanno coinvolto, prima nella realizzazione, poi nella manutenzione e gestione delle Soluzioni Abitative di Emergenza, ERAP Marche si è avvalso del supporto operativo della propria Società di in-house providing, originariamente denominata “Biocasa Service srl”, ed ora, a seguito di modifica dello Statuto e della Ragione sociale occorse nel 2024, “Servizi e Innovazioni per l’Abitare srl “(“S.I.A. srl”). Le competenze acquisite in tali settori si sono rivelate particolarmente utili per l’Erap Marche nella realizzazione delle SAE, della realizzazione dei collaudi statici delle opere di urbanizzazione e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nelle aree Sae.

Dall’attivazione del servizio Manutenzione Sae (novembre 2020) ad oggi, “SIA srl” ha gestito oltre 4.200 segnalazioni di intervento, verificandone la fondatezza con altrettanti sopralluoghi in loco. Dall’esito dei sopralluoghi, sono stati emessi circa n. 3.000 ordinativi di intervento ripartiti tra le varie ditte affidatarie, che hanno effettuato le lavorazioni sotto la direzione del personale di SIA.

Scarica il PDF con la tabella Aree SAE per Comune