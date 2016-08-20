Celebrati i cento anni dalla nascita di Enrico Veschi: ideò il CAP a cinque cifre Nel corso della cerimonia, organizzata a Pergola, è stato svelato un francobollo commemorativo

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Si è svolta a Pergola la cerimonia per i 100 anni dalla nascita di Enrico Veschi, ideatore del CAP a cinque cifre e ultimo Direttore Generale del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Un importante riconoscimento promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Fondazione proPosta, insieme alla famiglia Veschi e al Comune di Pergola, città alla quale Veschi era profondamente legato.

Nel corso dell’evento è stato presentato il francobollo commemorativo, disegnato da Angelo Merenda, seguito dalla cerimonia di Primo annullo filatelico con lo speciale timbro dedicato alla giornata del 28 agosto 2026.

“Grazie di cuore alla famiglia Veschi per aver portato, con tanto orgoglio, il nome di Pergola in una giornata così importante. Un piccolo francobollo per custodire e tramandare una grande storia”.