I gironi della Seconda Categoria 2026-27 Anconetane nel C e nel D

Resi noti i gironi della Seconda Categoria 2026-27, che inizia sabato 19 settembre.



Rispetto allo scorso anno, quando le anconetane erano state divise in tre giorni, il B, il C e il D, quest’anno le nostre sono soltanto nei due gruppi tradizionali della delegazione di Ancona, il C e il D.

Nel 2025-26 nel B in realtà, per il resto tutto pesarese, c’erano soltanto due squadre della provincia, il Senigallia Calcio, quest’anno inserito nel D, e il Trecastelli, che dopo aver dominato il campionato è ora in Prima Categoria (tra l’altro di nuovo nel girone pesarese, A, e non in quello anconetano, B).

Ecco le 16 del girone C della Seconda Categoria 2026-27:

Argignano, Aurora Jesi, Avis Arcevia 1964, Corinaldo, Ilario Lorenzini Barbara Monserra, Largo Europa Luciano Bocchini, Labor 1950 Santa Maria Nuova, Maiolati United, Monsano, Monte Roberto, Real Sassoferrato, Rosora Angeli, Sampaolese Calcio, Terre del Lacrima, Valle del Giano, Villa Strada.

Nel girone D al via ci saranno, Atletico Conero, Candia Baraccola Aspio, Chiaravalle, Colle 2006, Falconarese 1919, GLS Dorica, Junior Osimana, Leonessa Montoro Calcio, Nuova Sirolese, Osimo Stazione Five, Palombina Vecchia, Piano San Lazzaro 1948, Real Porto Senigallia, San Biagio, Senigallia Calcio, Villa Musone Calcio.

Tra le novità c’è senz’altro il Real Porto Senigallia, giovane società che rappresenta l’anima marinara della Spiaggia di Velluto che dopo una stagione trionfale in Terza Categoria è al debutto assoluto in Seconda, con tante voglia di ben figurare ma con la massima umiltà, come spiegato dalla società al momento della composizione della squadra. Per il Real Porto ci sarà l’inedito derby contro il Senigallia Calcio, che invece è una fedelissima della Seconda Categoria dove ha quasi sempre giocato nella sua storia ormai quarantennale e dove è tornata dopo la retrocessione dalla Prima avvenuta nel 2024.

Nomi importanti nel girone D anche quelli del Piano San Lazzaro, oltre mezzo secolo di vita, del Colle 2006 e soprattutto della Falconarese, che con oltre un secolo di storia è la società più gloriosa delle anconetane: gli anni della D sono lontani (otto stagioni consecutive dal 1978 al 1986) come quelli in Eccellenza (tra il 1992 e il 1994) ma la Falco, dopo una stagione comunque al vertice, proverà a tornare almeno in Prima, dove è assente dal 2024.

Nel C c’è invece il Barbara Monserra, retrocesso dalla Prima.