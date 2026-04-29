Marchigiani illustri, Commissione licenzia proposta di legge Da Commissione Cultura del Consiglio regionale ok a interventi per conoscenza dei marchigiani illustri e celebrazione anniversari

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Via libera da parte della Commissione Cultura del Consiglio regionale alla proposta di legge per la conoscenza e la celebrazione dei marchigiani illustri.

La proposta di legge è stata votata nel testo base (n.52 del 2026) ad iniziativa dei gruppi di maggioranza, ma erano diversi i disegni di legge all’esame della Commissione finalizzati a valorizzare nomi illustri di un passato più o meno recente della regione.

Uno degli obiettivi della legge licenziata dalla Commissione è proprio quello di superare l’attuale “frammentaria e discontinua valorizzazione di tali geni”.

La relatrice di maggioranza della pdl e Presidente della Commissione Jessica Marcozzi (FI) ha parlato di “una legge volta a uniformare e regolamentare una tematica che fino ad oggi era oggetto di una serie di proposte frammentarie e divise per singole annualità”. “Un testo – ha evidenziato Jessica Marcozzi – che finalmente valorizza in modo organico quelle figure che nel tempo hanno dato un contributo significativo al nostro territorio”.

Diverso il giudizio della relatrice di minoranza, la consigliera Marta Ruggeri (M5s) che ha parlato di “operazione pleonastica”. “Una legge – ha commentato Marta Ruggeri – che non offre reali indirizzi alla Giunta e si sovrappone ai Piani della Cultura. Il fondo economico di 40 mila euro annui è irrisorio e la nostra idea di indicare dei pilastri identitari come Raffaello, Leopardi, Rossini e Padre Matteo Ricci, figure a cui sono già intitolati i palazzi della stessa Regione, è stata ignorata dalla maggioranza”.