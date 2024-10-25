Indetto il concorso letterario “Racconti marchigiani 2026” Pubblicato il bando che si propone di promuovere alcuni dei migliori talenti della letteratura contemporanea italiana

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La casa editrice indipendente Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) indice il concorso letterario “Racconti marchigiani 2026”. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutte le persone, italiane o straniere, nate, residenti o domiciliate nelle Marche.

L’oggetto del concorso riguarda esclusivamente la sezione narrativa. Gli autori intenzionati a partecipare al concorso dovranno inviare racconti inediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare al medesimo testi già premiati in altri concorsi, purché sempre inediti e redatti in lingua italiana.

Gli elaborati dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 2 giugno p.v. in formato word con nome, cognome, numero di telefono e nome del concorso al seguente indirizzo email: raccontimarchigiani@gmail.com

I racconti vincitori saranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà disponibile nelle librerie umbre (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, nelle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore, e sui principali book-stores online. Gli autori selezionati verranno premiati in un evento organizzato in Umbria.

Di seguito, il bando completo del concorso (visitabile anche all’indirizzo:

https://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-marchigiani-2026/

Concorso letterario Racconti marchigiani 2026

Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) indice il concorso letterario “Racconti marchigiani”.

UNICA SEZIONE: NARRATIVA – Si accettano racconti a tema libero che non superino le 12.000 battute (spazi inclusi). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo un racconto.

TESTI – I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi.

COME INVIARE I RACCONTI – I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, titolo del racconto, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso, al seguente indirizzo mail: raccontimarchigiani@gmail.com

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone nate, residenti o domiciliate nelle Marche.

TERMINI DI INVIO – Inviare gli elaborati via mail entro e non oltre il 2 giugno 2026.

DESIGNAZIONE DEI VINCITORI – Agli autori selezionati verrà inviata una mail con il responso.

PREMI – I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà in vendita nelle librerie umbre (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online.

DIRITTI D’AUTORE – I diritti dei racconti rimangono di proprietà dei singoli Autori.

INFORMAZIONI – Per informazioni scrivere a: raccontimarchigiani@gmail.com