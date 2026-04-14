Elezioni Amministrative 2026 in quattro tra i principali comuni marchigiani Macerata, Fermo, Senigallia e San Benedetto chiamate alle urne, chi guiderà le città? Le Marche si preparano al voto

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Sono quattro i comuni marchigiani con oltre 15 mila abitanti che saranno chiamati alle urne per l’elezione del sindaco nelle giornate del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno.

Tra i principali centri coinvolti figurano Senigallia, Macerata, San Benedetto del Tronto e Fermo.

A Senigallia la competizione è tra il sindaco uscente Massimo Olivetti, centrodestra, Dario Romano, centrosinistra, e Marco Binci, candidato in extremis con una lista civica.

A San Benedetto del Tronto, attualmente amministrata dal sindaco Rita Stentella, la competizione elettorale si preannuncia articolata. Tra i principali candidati si segnalano Nicola Mozzoni, vicino all’area del centrodestra; Giorgio Fede, candidato del Movimento 5 Stelle inserito nell’area del centrosinistra; e Maria Elisa D’Andrea, sostenuta dalla lista civica “Merito di più”.

Spostandosi nella provincia di Fermo, dove il sindaco in carica è Mauro Torresi, il panorama elettorale appare altrettanto variegato. Tra i candidati principali emergono Alberto Scarfini, indipendente sostenuto da liste civiche di centrodestra, e Angelica Malvatani, anch’essa indipendente ma collocata nell’area del centrosinistra. A completare il quadro vi sono ulteriori candidati, tra cui Leonardo Tosoni, appoggiato da liste legate a Fratelli d’Italia e altre formazioni, e Saturnino Di Ruscio, sostenuto dalla lista “Servire Fermo”.

Infine, nella provincia di Macerata, si registra la ricandidatura del sindaco uscente Sandro Parcaroli, esponente della Lega e figura di riferimento del centrodestra. A contendergli la carica troviamo Gianluca Tittarelli, candidato indipendente nell’area del centrosinistra. La competizione include anche altri protagonisti, come Mattia Orioli, sostenuto dalla lista “Terzo Polo”, Giordano Ripa con la lista “Futuro per Macerata” e Marco Sigona, candidato della lista “Officina delle Idee per Macerata”.

Saranno ora gli elettori a stabilire chi guiderà le proprie città nei prossimi anni.