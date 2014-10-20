Si è concluso il Giro delle Marche in Rosa Doppia felicità per Valeria Valgonen a Offida nella frazione di chiusura: tappa e maglia finale

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Nonostante la pioggia e il freddo, Offida ha archiviato con successo il Giro delle Marche in Rosa.

La russa Valeria Valgonen della Toyota Valencia Sav è riuscita in un colpo solo a centrare il doppio bersaglio con una prova maiuscola, aggiudicandosi sia la frazione conclusiva che la classifica generale del Giro, ideato dalla Società Ciclo Amanti Offida di Gianni Spaccasassi in sinergia con la Born to Win di Roberto Baldoni, ideatore della corsa giunta alla nona edizione.

Al via dell’ultima frazione sono partite 127 ragazze in rappresentanza di 24 team, che si sono date battaglia sulla distanza di 100 chilometri con l’impegnativa ascesa di Santa Maria della Rocca da ripetere quattro volte.

Come nella prima frazione, sono stati i tre traguardi volanti ad accendere la corsa: le affermazioni parziali al passaggio sotto l’arrivo sono andate a Linda Sanarini (Tirol Women Cycling), a Marta Pavesi (Top Girls Fassa Bortolo) e a Maryna Altukhova della Nazionale Ucraina.

È stata proprio l’ucraina Altukhova a farsi notare anche in uno dei tre gran premi della montagna giornalieri, mentre gli altri due sono stati preda di Florencia Monsalvez (WCC UCI World Cycling Centre).

Altukhova e Monsalvez hanno propiziato la fuga giusta con la complicità di Valeria Valgonen, Liv Wenzel (Tirol Women Cycling), Chantal Pegolo (Isolmant Premac Vittoria), Amalie Cooper (Tirol Women Cycling) e la maglia bianca delle juniores Angelina Novolodskaia (Petrucci Gauss Cycling Team).

Il gruppetto, di comune accordo, è riuscito a contenere il ritorno del gruppo, che è rimasto sempre molto vicino. Tra le sei battistrada ci si è giocate il successo di tappa: Valgonen ha preceduto Monsalvez, Wenzel e Pegolo, mentre Novolodskaia, leggermente defilata, si è assicurata la vittoria nella classifica riservata alle juniores. Alle loro spalle, Chiara Reghini (Top Girls Fassa Bortolo) e Giulia Giuliani (Team Mendelspeck E-Work) hanno anticipato di pochi secondi il gruppo delle inseguitrici, molto frazionato. A Valgonen il primato nella generale in virtù del terzo posto ottenuto nella frazione inaugurale.

Con questa due giorni, Offida ha vissuto una bella kermesse con tutti e cinque i continenti rappresentati, dando lustro a sé stessa e a una manifestazione importante anche per la promozione del territorio, con il plauso dell’amministrazione comunale locale rappresentata dal Sindaco Luigi Massa e della Federciclismo Marche con in testa il Presidente Massimo Romanelli.

ORDINE D’ARRIVO

1° Valeria Valgonen (Τοyota Valencia | Sav) 100 km in 2.50’00” media 35,294 km/h

2° Florencia Monsalvez (Wcc-UCI World Cycling Centre)

3° Liv Wenzel (Tirol Women Cycling)

4° Amalie Cooper (Tirol Women Cycling)

5° Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria)

6° Angelina Novolodskaia (Petrucci Gauss Cycling Team)

7° Chiara Reghini (Top Girls-Fassa Bortolo)

8° Giulia Giuliani (Team Mendelspeck E-Work)

9° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana)

10° Alessia Zambelli (Top Girls-Fassa Bortolo)

11° Elisa Bianchi (Biesse-Carrera – Premac)

12° Virginia Bortoli (Top Girls-Fassa Bortolo)

13° Giorgia Pellizotti (Team Wilier Breganze)

14° Belinda Holzer (Tirol Women Cycling)

15° Giulia Bisso (Isolmant-Premac-Vittoria)

16° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni)

17° Polina Danshina (Petrucci Gauss Cycling Team)

18° Jazilla Mwamikazi (Wcc-UCI World Cycling Centre)

19° Linda Rapporti (Breganze Millenium)

20° Camilla Lazzari (Born To Win Btc City Ljubljana)

LE MAGLIE FINALI

Rosa generale: Valeria Valgonen (Toyota Valencia Sav)

Bianca juniores (nate nel 2008-2009): Angelina Novolodskaia (Petrucci Gauss Cycling Team)

Blu gran premi della montagna: Florencia Monsalvez (Wcc UCI World Cycling Centre)

Verde traguardi volanti: Linda Sanarini (Tirol Women Cycling)

Gialla miglior straniera: Valeria Valgonen (Toyota Valencia Sav)

Rossa miglior under 20: Florencia Monsalvez (Wcc UCI World Cycling Centre).

La messa in onda della diretta streaming su Toscana Sprint a questo link https://www.youtube.com/live/QKoqrfkNSZk?si=kWg8qDWrhk86VWZJ