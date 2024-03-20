Torna il Gulliver Rock Festival, giunto alla sua trentatreesima edizione Il festival si terrà sabato 23 maggio 2026 a partire dalle ore 20:00 nella suggestiva cornice di Piazza Roma ad Ancona

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Torna puntuale anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate anconetana: il Gulliver Rock Festival, giunto alla sua trentatreesima edizione.



Organizzato dall’Associazione Gulliver APS, con il sostegno dell’Università Politecnica delle Marche, il festival si terrà sabato 23 maggio 2026 a partire dalle ore 20:00 nella suggestiva cornice di Piazza Roma ad Ancona.

Protagonista della serata sarà Ele A, tra le voci più originali e interessanti della nuova scena rap italiana.

Con uno stile personale, una scrittura diretta e un’identità artistica riconoscibile, Ele A si è affermata negli ultimi anni come una delle artiste emergenti più apprezzate del panorama musicale contemporaneo.

La sua presenza rappresenta uno dei momenti centrali di questa trentatreesima edizione del festival.

L’ingresso sarà completamente gratuito, come da tradizione, confermando la volontà dell’associazione di rendere la musica, la cultura e i momenti di aggregazione accessibili a tutta la comunità studentesca e la cittadinanza.

Ad aprire la serata saranno due band universitarie selezionate attraverso il “Bando Gruppi Spalla”, iniziativa nata per valorizzare i progetti musicali emergenti del territorio e della comunità studentesca. A chiudere il festival sarà infine un dj set.

Gulliver – Sinistra Universitaria è un’associazione e lista di rappresentanza attiva dal 1987 all’interno dell’Università Politecnica delle Marche.

Da quasi quarant’anni si occupa della tutela dei diritti della componente studentesca attraverso il lavoro negli organi di Ateneo, promuovendo al tempo stesso eventi, iniziative culturali e momenti di confronto e aggregazione per studenti.

“Crediamo che creare momenti di socialità gratuiti e accessibili sia oggi più importante che mai. In un periodo in cui gli spazi di aggregazione per giovani e studenti sono sempre più limitati, iniziative come il Gulliver Rock Festival rappresentano un’occasione concreta per vivere la città, condividere cultura e musica dal vivo e costruire comunità. Portare un evento gratuito nel cuore di Ancona significa ribadire che la cultura deve essere accessibile e partecipata.”

Il Gulliver Rock Festival si conferma così un appuntamento simbolo della primavera anconetana, capace di unire musica dal vivo, partecipazione e socialità nel cuore della città.