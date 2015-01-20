Adesso AN
20°
Mercoledì
13° / 22°
Giovedì
15° / 23°
Venerdì
15° / 23°
Sabato
16° / 24°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Spiagge, schiarita in Regione Marche

Confcommercio: "Sugli orari del servizio di salvataggio ci hanno ascoltati, feste e destagionalizzazione salve"

623 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
Foto spiaggia Senigallia

Schiarite importanti sul fronte della stagione balneare 2026 arrivano a seguito dell’incontro tra Regione Marche e Confcommercio Marche che, dopo le criticità emerse legate all’obbligo di garantire il servizio di salvataggio anche nelle ore serali, si è mobilitata per contrastare un’interpretazione normativa che rischiava di mettere in difficoltà l’intero settore, privandolo di feste ed eventi e offrendo così una cartolina sbiadita delle nostre spiagge ai turisti in visita nella nostra regione.

Durante l’incontro con il vicepresidente regionale Enrico Rossi è stato chiarito che i servizi di salvamento dovranno essere garantiti dal 30 maggio al 7 settembre, dalle 10 alle 18. Oltre questo lasso temporale le strutture potranno comunque rimanere aperte ma esporre cartellonistica e bandiere per informare i clienti dell’assenza del salvamento.

“Era un punto che andava chiarito – spiega Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche – perché tra i balneari c’era parecchia apprensione, sia per l’aumento dei costi, per le difficoltà organizzative e anche per la carenza di personale qualificato”.

Della delegazione di Confcommercio facevano parte anche il presidente regionale Sib Confcommercio, Romano Montagnoli, il vice e referente per Civitanova, Marco Scarpetta, Luca Paolillo in rappresentanza della Riviera del Conero e Andrea Curtatoni, responsabile del servizio Commercio dell’Area Marketing Sindacale e Territorio dell’associazione.

La stessa Regione Marche si è confrontata con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e poi è intervenuta con un’apposita delibera. E oltre la stagione balneare?

“Anche in questo caso – aggiunge Polacco – siamo riusciti a condividere con la Regione una visione che consentisse agli operatori di restare aperti anche al termine della stagione balneare. Questa è un’ottima notizia in ottica di destagionalizzazione perché, come abbiamo avuto modo di vedere in questi anni, la nostra costa è appetibile anche in autunno inoltrato da stranieri del nord Europa che gradiscono il clima mite ma che, ovviamente, cercano strutture e servizi aperti. Che immagine avremmo dato se tutto fosse rimasto chiuso?”.

da Confcommercio Marche

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni