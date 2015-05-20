Elezioni studentesche 2026 all’Università Politecnica delle Marche: vittoria di Gulliver – Sinistra Universitaria

La lista Gulliver – Sinistra Universitaria si riconferma prima lista d’Ateneo con il 66% delle preferenze, ottenendo una larga maggioranza nel Consiglio Studentesco e in tutti i Consigli di Dipartimento.



“Grazie alle 3.991 studenti che ci hanno votato – dichiara Sabrina Brizzola, coordinatrice della lista – e che ci hanno affidato il compito di rappresentare i 18.321 studenti dell’Università Politecnica delle Marche per i prossimi due anni. Le studenti hanno scelto di riconfermare chi lavora ogni giorno per difendere i loro diritti”.

Il risultato conferma il forte radicamento della lista all’interno dell’Ateneo e il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni nei principali organi universitari. Gulliver – Sinistra Universitaria continuerà a portare avanti le proprie battaglie sui temi del diritto allo studio e per costruire un’università accessibile, gratuita, libera e di qualità.