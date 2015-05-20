Adesso AN
19°
Sabato
12° / 17°
Domenica
11° / 20°
Lunedì
12° / 21°
Martedì
14° / 20°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Elezioni studentesche 2026 all’Università Politecnica delle Marche: vittoria di Gulliver – Sinistra Universitaria

173 Letture
commenti
Politica
,
Ascolta la notizia
Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche

La lista Gulliver – Sinistra Universitaria si riconferma prima lista d’Ateneo con il 66% delle preferenze, ottenendo una larga maggioranza nel Consiglio Studentesco e in tutti i Consigli di Dipartimento.


“Grazie alle 3.991 studenti che ci hanno votato – dichiara Sabrina Brizzola, coordinatrice della lista – e che ci hanno affidato il compito di rappresentare i 18.321 studenti dell’Università Politecnica delle Marche per i prossimi due anni. Le studenti hanno scelto di riconfermare chi lavora ogni giorno per difendere i loro diritti”.

Il risultato conferma il forte radicamento della lista all’interno dell’Ateneo e il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni nei principali organi universitari. Gulliver – Sinistra Universitaria continuerà a portare avanti le proprie battaglie sui temi del diritto allo studio e per costruire un’università accessibile, gratuita, libera e di qualità.

Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Venerdì 15 maggio, 2026 
alle ore 13:49
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni