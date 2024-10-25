Anche nelle Marche la campagna FAI di sensibilizzazione #FAIbiodiversità Il 23 e 24 maggio camminate nella biodiversità in 25 Beni FAI in tutta Italia e oltre 100 iniziative organizzate dalle Delegazioni FAI

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In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 maggio, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano presenta la campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità e propone un ricco calendario di attività nella natura e visite speciali con esperti e guide d’eccezione, tra cui le Camminate nella biodiversità in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 in 25 Beni FAI da Nord a Sud, e oltre 100iniziative organizzatedalla rete di volontari delle Delegazioni FAI in tutta Italia.

Un evento diffuso con passeggiate, laboratori e attività all’aperto in luoghi straordinari in compagnia di biologi, zoologi, botanici, guardiaparco, guide naturalistiche, giardinieri, ornitologi e apicoltori per toccare con mano e ammirare la ricchezza della vita sulla Terra. Calendario ed elenco completo di tutti gli eventi su www.faibiodiversita.it.

“Gli eventi proposti nell’ambito di #FAIbiodiversità – sottolinea il Presidente Regionale FAI Marche Giuseppe Rivetti – vogliono invitare grandi e piccoli a un viaggio lento e consapevole tra paesaggi naturali e riscoprire la straordinaria varietà di habitat che rende unico il nostro Paese, diffondendo così una cultura della natura e favorendo buone pratiche“.

Ecco i 10 appuntamenti nelle Marche dal 22 al 31 maggio:

“Natura che rinasce: habitat e impollinatori al centro del cambiamento”, conferenza presso il Museo Archeologico delle Marche (Ancona), 22 maggio ore 17, Delegazione FAI di Ancona.

“Nel cuore della biodiversità” Bosco della Castagnola (Montemarciano), 23 maggio, Delegazione FAI di Senigallia. Un’importante occasione di incontro tra natura, conoscenza scientifica e valorizzazione delle produzioni locali, nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Montemarciano e la Delegazione FAI di Senigallia.

“Biodiversità e memoria”, Riserva Naturale Sentina (San Benedetto del Tronto), 23 maggio, Gruppo FAI di San Benedetto del Tronto. Una passeggiata guidata tra biodiversità e storia presso la meravigliosa Riserva Naturale Regionale Sentina, con visita alla Fattoria Ferri. Un’esperienza educativa per famiglie e bambini alla scoperta di un ecosistema unico da proteggere.

“Frutti antichi e biodiversità”, Azienda Agricola SiGi (Macerata), 23 maggio, Delegazione FAI di Macerata. Natura e cultura, alla riscoperta delle varietà antiche. Tra i filari e i profumi della campagna, il percorso si apre come un viaggio nel tempo, alla scoperta di alberi da frutto che custodiscono storie antiche e preziose.

“Camminare il futuro. Alla scoperta del progetto ‘2 km di futuro’ tra impresa, paesaggio e biodiversità”, Angeli di Rosora (Ancona), 23 maggio, Delegazione FAI di Jesi e Vallesina. “2 km di futuro” è il progetto di adozione di un tratto del fiume Esino, per valorizzare l’area perifluviale e riscoprire il fiume come risorsa culturale.

“La biodiversità del Parco del Cardeto”, Parco del Cardeto (Ancona), 24 maggio, Delegazione FAI di Ancona. Una passeggiata guidata nel Parco del Cardeto per osservare piante, impollinatori e avifauna.

“Pineta di Monte Predicatore”, Pineta di Monte Predicatore (Genga), 24 maggio, Gruppo FAI di Fabriano. L’anello superiore, il più antico della pineta, si sviluppa tra quota 600 e 750 slm. Il bosco di conifere, vista la sua età centenaria, ospita una comunità faunistica ricca e diversificata. La passeggiata attraverserà un bosco di Pino nero austriaco, Abete bianco, Abete rosso e Pino silvestre.

“Uomo e natura”, Chiesetta di Montelago (Sefro), 24 maggio, Gruppo FAI Alta Marca Maceratese. La passeggiata si svolge quasi tutta in pianura osservando i punti più suggestivi delle due conche intercomunicanti poste a quote diverse che formano la località denominata Piane di Montelago.

“Radici che resistono”, Orto sul Colle dell’Infinito (Recanati), 24 maggio, Bene FAI. Una passeggiata in compagnia del botanico Professore Fabio Taffetani alla scoperta delle erbe spontanee dell’Orto sul Colle dell’Infinito, tra viali alberati, spazi verdi, antiche, mura e sentieri.

“La passeggiata del Palio”, Piane di Montegiorgio (Fermo), 31 maggio, Delegazione FAI di Fermo. Una piacevole occasione per passeggiare lungo il sentiero Viarum con tappe particolari come il viale dei Cipressi Calvi e la Cascata del Sasso.

A questo link le aperture nelle Marche:

https://fondoambiente.it/eventi/?s=marche&idTema=27