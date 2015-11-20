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Harley-Davidson Spring Rally 2026: Senigallia pronta a rombare con 30mila bikers – VIDEO

Quattro giorni spettacolari dal 30 aprile al 3 maggio tra due ruote leggendarie, musica dal vivo, street food e grandi parate

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Presentazione Harley-Davidson Spring Rally 2026

Circa 30mila moto pronte a invadere pacificamente la costa: rombi, colori e passione stanno per accendere Senigallia con l’attesissimo Harley-Davidson Spring Rally 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio.

Quattro giorni spettacolari tra due ruote leggendarie, musica dal vivo, street food e grandi parate, in quello che si annuncia come uno degli eventi motociclistici più importanti della stagione europea.

A presentare la manifestazione, venerdì 3 aprile a Palazzo Raffaello, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti insieme ad Emiliano Usai, Lead Customer Experience di Harley-Davidson e Francesco Sabbatini Rossetti, organizzatore dell’evento, che hanno sottolineato il valore strategico dell’iniziativa come volano per il turismo e per l’economia locale.

Presentazione Harley-Davidson Spring Rally 2026“Questa manifestazione che torna a Senigallia è un grande successo e un evento importante per tutto il turismo marchigiano – ha commentato il presidente Acquaroli. Ringrazio il sindaco Olivetti e gli organizzatori per aver creduto in questo progetto che ci colloca tra le principali mete dei raduni motociclistici internazionali. È un’opportunità straordinaria per destagionalizzare il turismo e far conoscere tutto ciò che le Marche possono offrire: il patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico. La nostra regione, con le sue colline, le strade e i borghi, è lo scenario ideale per il turismo motociclistico. In pochi chilometri si passa dal mare alla montagna, attraversando paesaggi che cambiano continuamente e raccontano la nostra identità. Inoltre, con la recente scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano – un sito archeologico di eccezionale importanza, probabilmente la più importante scoperta di questo secolo, a pochi chilometri da Senigallia – offriamo un ulteriore motivo di interesse ai visitatori. Ci prepariamo ad accogliere numeri importanti, con l’arrivo di migliaia di motociclisti, e siamo certi che Senigallia e le Marche sapranno farsi trovare pronte anche questa volta”.

“Essere scelti per la seconda volta come sede di questo importante raduno – ha detto il sindaco Olivettiè per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Non si tratta di un ritorno casuale, ma del riconoscimento concreto dell’accoglienza che la nostra città sa offrire, dell’affidabilità dimostrata nell’organizzazione di eventi complessi e della capacità di lavorare insieme, istituzioni, operatori economici e comunità. Senigallia ha saputo dimostrare di essere all’altezza di una manifestazione internazionale, garantendo qualità, sicurezza e un’esperienza autentica a tutti i partecipanti. Il raduno Harley-Davidson – sottolinea il Sindaco – è molto più di un evento: è un’occasione per promuovere il territorio e per generare un indotto significativo per il commercio, il turismo e tutto il comparto dell’accoglienza. È anche un momento in cui Senigallia si racconta al mondo, mostrando il meglio di sé: il mare, la cultura, l’enogastronomia e la qualità della vita. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questo appuntamento: le forze dell’ordine, i volontari, gli operatori economici e tutti i cittadini, che con il loro impegno e il loro spirito di ospitalità rendono possibile tutto questo”.

Dopo il successo del 2024, Senigallia torna dunque al centro della scena internazionale delle due ruote. Il format resta vincente: quattro giorni di eventi, da giovedì a domenica, con il cuore delle attività concentrato tra giovedì e sabato e un coinvolgimento diffuso dell’intera città. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la grande parata del sabato mattina, che porterà migliaia di motociclisti alla scoperta del territorio, tra mare e colline. Non mancheranno poi i concerti serali in piazza Garibaldi, previsti per giovedì, venerdì e sabato, con una line-up di rilievo che includerà anche la cantante Angelica Bove, già protagonista a X Factor e al Festival di Sanremo. Durante tutte le giornate saranno organizzati tour guidati per i bikers, momenti di intrattenimento e spazi dedicati al gusto, con le eccellenze enogastronomiche del territorio.

“Siamo ben contenti di tornare a Senigallia dopo il successo del 2024 – ha spiegato Usai. Le Marche sono il territorio ideale per un evento come questo: qui troviamo tutto, dalle colline al mare, passando per storia, cultura e un’accoglienza straordinaria. Senigallia, poi, è una vera capitale italiana della gastronomia e poter assaggiare i vostri prodotti tipici e i vostri vini è sempre un piacere È il contesto perfetto per offrire ai motociclisti non solo un grande evento, ma un’esperienza completa”.

“Ci aspettiamo circa 30mila presenze: sarà il primo grande evento europeo della stagione Harley-Davidson e inaugura ufficialmente il calendario motociclistico – ha aggiunto Sabbatini. Lo Spring Rally è infatti un evento gratuito, aperto a tutti, con attività in programma dalle 10 del mattino fino alle 2 di notte. Un format pensato per attrarre appassionati, famiglie e turisti, trasformando Senigallia in un grande villaggio internazionale dedicato alla passione per le due ruote”.

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