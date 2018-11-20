Adesso AN
Vendita Api Falconara: “Preoccupa titubanza del governo su esercizio della golden power”

Il consigliere PD Marche Mastrovincenzo: "Necessario garantire livello occupazionali, operazioni bonifica, tutele ambientali"

La raffineria Api di Falconara Marittima. Foto tratta da gruppoapi.com

“Auspico che la Regione Marche eserciti tutte le pressioni del caso affinché, nell’ambito del perfezionamento del processo di vendita della raffineria Api di Falconara alla compagnia petrolifera azera Socar, il governo eserciti la golden power.

L’obiettivo è stabilire tutte le prescrizioni necessarie a garantire i livelli occupazionali, il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica e le tutele ambientali.

Il fatto che, come ci ha detto martedì 3 febbraio in aula l’assessore Bugaro rispondendo alla mia interrogazione, il governo nazionale stia ancora riflettendo su questa opzione, è per noi motivo di forte preoccupazione. Queste sono settimane decisive per il passaggio di proprietà e da parte nostra continueremo a sollecitare a ogni livello istituzionale la golden power, tanto è vero che proprio lunedì 2 febbraio i deputati del Partito Democratico Manzi, Curti e Simiani hanno depositato un’interrogazione in Parlamento che va esattamente in questa direzione”.

Antonio Mastrovincenzo
Consigliere regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche

