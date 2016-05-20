Imprese, sostenibilità e innovazione: oltre 60 milioni da linea EU Blending BEI per le Marche Dal 2 marzo 2026 il via alle domande per il nuovo bando regionale

Ampliare, trasformare, potenziare e riqualificare la struttura produttiva, sia dal punto di vista tecnologico sia, soprattutto, sotto il profilo “green”, per ridurre i costi energetici, accrescere la produzione da fonti rinnovabili e rafforzare la qualità dell’offerta turistica regionale.

Sono questi gli obiettivi del nuovo bando della Regione Marche per il finanziamento delle imprese a valere sulla linea di credito “EU Blending” della Banca europea per gli investimenti (BEI), pubblicato in questi giorni sul sito istituzionale della Regione. Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 marzo 2026.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Raffaello dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dall’assessore allo Sviluppo Economico e al Credito Giacomo Bugaro. Tra gli intervenuti: Andrea Kirschen, Senior Fund & Structuring Officer della BEI; Bruno Cassola, responsabile Supporto Commerciale Reti e Gestione Accordi del Gruppo BCC ICCREA; Ennio Di Foglio, direttore della Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo; Paolo Mariani, direttore di Confidi Unico, mandataria gestore del Fondo “Credito Futuro Marche”.

Gli interventi

Presidente Francesco Acquaroli – “Oggi presentiamo un’operazione che vale oltre 60 milioni di euro, più 5 milioni della Regione destinati all’abbattimento della quota interessi. È una misura che incide molto positivamente su competitività e sostenibilità delle nostre imprese e rientra nella strategia complessiva che abbiamo messo in campo con la programmazione europea in relazione al credito, per la quale sono stati investiti oltre 100 milioni di euro e che sta giungendo a compimento. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, ma registriamo una forte e continua domanda di liquidità da parte del nostro tessuto imprenditoriale. È quindi fondamentale proseguire in questa direzione ed è altrettanto importante che il sistema che si è unito in questa operazione possa ampliarsi ulteriormente, per sostenere la capacità e la volontà dei nostri imprenditori di restare competitivi e innovativi. Ringrazio per questo BEI, ICCREA e UniCo. Attualmente siamo molto concentrati sul tema dei giovani, apparentemente retorico ma in realtà essenziale. Impresa, competitività, sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione non possono prescindere dagli attori principali del territorio: imprenditori, professionisti, tecnici e dirigenti del futuro, cioè i nostri giovani”.

Assessore allo Sviluppo Economico e al Credito Giacomo Bugaro – “Presentiamo al sistema produttivo una disponibilità di finanziamento di 60 milioni di euro, più 5 milioni regionali che consentono di abbattere il costo degli interessi, rendendo il finanziamento quasi a costo zero per le imprese marchigiane. Ricordo che, solo in questa settimana, tra garanzie e liquidità per investimenti, la Regione Marche mette a disposizione insieme al sistema del credito quasi 400 milioni di euro. È la dimostrazione della volontà di questo governo regionale di essere vicino al sistema produttivo, utilizzando tutti gli strumenti disponibili. Ringrazio in particolare la BEI e il sistema del credito cooperativo, con cui abbiamo costruito una misura di grande rilievo”.

Andrea Kirschen – BEI – “La BEI richiede contrattualmente agli istituti partner di raddoppiare il plafond, per cui alle aziende sul territorio potrà arrivare un ammontare complessivo doppio. Si tratta di una provvista a tassi calmierati, a cui si aggiunge il contributo della Regione. Gli istituti bancari avranno tre anni per utilizzare le risorse e si prevede un’ampia richiesta”.

Bruno Cassola – Gruppo BCC ICCREA – “Il Gruppo ICCREA nelle Marche è presente con 13 Banche di Credito Cooperativo, per un totale di 162 sportelli, di cui 27 nelle aree interne. Una presenza capillare che consentirà anche alle imprese dell’entroterra di accedere ai finanziamenti. Il 16,1% dei finanziamenti alle imprese marchigiane è erogato dalle BCC del gruppo, a conferma di un ruolo di rilevanza sistemica”.

Ennio Di Foglio – Federazione Marchigiana BCC – “È un’ottima opportunità. Come BCC possiamo fungere da catalizzatori grazie a una diffusione capillare sul territorio, che ci consente di coprire le esigenze delle piccole e medie imprese, spesso situate nei piccoli comuni. Copriamo tutte e cinque le province e rappresentiamo un punto di riferimento importante”.

Paolo Mariani – Confidi Unico – “Crediamo molto in questa iniziativa di sistema, in cui un ente sovranazionale come la BEI mette a disposizione fondi e un gruppo come ICCREA, nostro primo partner finanziario, lavora a stretto contatto con micro e piccole imprese. Le banche cooperative sono molto vicine al nostro modo di operare. Ringraziamo la Regione per il coinvolgimento: chiudiamo un’operazione virtuosa che ha suscitato grande interesse tra le associazioni di categoria”.

Scheda tecnica

Il bando è rivolto alle imprese di tutto il territorio regionale; una quota pari al 20% delle risorse è riservata al settore turistico.

L’intervento rappresenta il passaggio conclusivo di un percorso avviato nel 2024 tra BEI e Regione Marche per sostenere investimenti “green” e produttivi finalizzati ad ampliamento, potenziamento, diversificazione e consolidamento del sistema produttivo, oltre ai processi di transizione tecnologica, digitale ed ecologica.

La BEI mette a disposizione un plafond iniziale di 30 milioni di euro, elevabile fino a 60 milioni in caso di pieno utilizzo. La Regione ha individuato come intermediario il Gruppo ICCREA Banca, presente nelle Marche con 13 BCC e 162 sportelli.

Alle risorse BEI, già a tassi agevolati, la Regione aggiunge 5 milioni di euro in contributi a fondo perduto per ridurre ulteriormente il costo degli interessi e della garanzia.

È inoltre prevista la possibilità di ottenere la garanzia pubblica del Fondo Centrale per le PMI (legge 662/1996), con copertura fino al 90% del finanziamento, grazie alla Sezione regionale Marche attiva dal 18 dicembre 2025.

L’agevolazione consente di accedere più facilmente al credito e di azzerare i costi del finanziamento BEI per progetti fino a 200.000 euro. Per importi superiori, i costi restano comunque significativamente ridotti.

L’evento di presentazione è stato anche occasione per illustrare ulteriori opportunità che la BEI mette a disposizione delle imprese.