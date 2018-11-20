Il consigliere regionale Canafoglia (FdI) sul poliziotto aggredito a Torino "Solidarietà alle forze dell’ordine non basta più, servono tutele e coraggio"

“Il video dell’aggressione subita da un poliziotto a Torino da parte di un gruppo di violenti del centro sociale Askatasuna è scioccante e doloroso. Non ferisce solo l’agente colpito, al quale va la piena solidarietà di tutte le persone perbene, ma colpisce l’intero corpo delle forze dell’ordine e, con esso, lo Stato stesso. Fa male a chi ogni giorno indossa una divisa e si trova a fronteggiare violenza, odio e illegalità, spesso senza adeguate tutele. Fa male anche a quella maggioranza silenziosa di cittadini che assiste impotente a un’escalation di episodi che il nostro Paese non conosceva e che oggi vengono troppo spesso giustificati in nome di un politicamente corretto ipocrita”. Queste le dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Canafoglia, commentando quanto accaduto a Torino e il conseguente primo arrestato per l’aggressione del poliziotto, Alessandro Calista.

“Non è più accettabile vedere uomini e donne dello Stato mandati allo sbaraglio contro gruppi incappucciati armati di spranghe e sanpietrini. Non è tollerabile assistere a risse tra giovani armati di coltelli, né a stazioni ferroviarie ostaggio di degrado, spaccio e violenza che danneggiano prima di tutto gli stranieri onesti e regolari. Alle forze dell’ordine si chiede di intervenire, ma poi le si lascia sole, esposte a processi e delegittimazione mentre fanno ciò che tutti pretendiamo: garantire sicurezza. La solidarietà è doverosa, ma non sufficiente. Come ricordava Pier Paolo Pasolini, chi aggredisce le forze dell’ordine aggredisce lo Stato. La sicurezza non è un valore di destra o di sinistra: è un valore di tutti. Occorre abbandonare le giustificazioni sociologiche e adottare misure concrete contro la violenza e l’illegalità. È tempo che la maggioranza silenziosa si faccia sentire. Perché senza regole e senza tutele, a pagare saranno sempre i cittadini perbene e chi li difende”, conclude il consigliere di FdI, Corrado Canafoglia.