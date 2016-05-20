Avis Arcevia vince il recupero
Battuto 1-0 il Real Sassoferrato
169 Letture
Con un gol di Disabato l’Avis Arcevia batte 1-0 in casa il Real Sassoferrato nel recupero e risale la classifica del girone C di Seconda Categoria.
