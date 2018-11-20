Quattro le proposte di legge al vaglio della Commissione Affari Istituzionali Tra loro anche quelle relative alla valorizzazione delle figure di Vitruvio e Maria Montessori

218 Letture Politica

Con la nomina dei relatori è iniziato in Commissione Affari istituzionali l’iter di esame di quattro proposte di legge assegnate per competenza. Su “Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale” a iniziativa dei consiglieri Cesetti e Piergallini sono stati nominati relatori i consiglieri Andrea Cardilli (FdI) e Fabrizio Cesetti (Pd).

Due poi le proposte di legge aventi l’obiettivo di valorizzare la figura e l’opera di personaggi illustri quali Vitruvio e Maria Montessori. Il primo, anche in relazione all’eccezionale scoperta della Basilica di Fano, avvenuta solo poche settimane fa. Sulla proposta di legge “Interventi per la valorizzazione della figura e dell’opera di Vitruvio come testimonianza illustre delle Marche”, a firma Ruggeri, Mancinelli, Seri, Caporossi, Vitri e Piergallini, sono stati nominati relatori le consigliere Silvia Luconi (FdI) e Marta Ruggeri (M5s).

E’ una pdl di modifica della legge per “Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell’opera di Maria Montessori”, quella a iniziativa del consigliere Mangialardi, rispetto alla quale sono stati nominati relatori la Presidente della Commissione Jessica Marcozzi (FI) e lo stesso Maurizio Mangialardi (Pd).

Infine sulla proposta di legge “Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane” a iniziativa dei consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri, sono stati nominati relatori Jessica Marcozzi (FI) e Micaela Vitri (Pd).

In conclusione di seduta la Presidente Marcozzi ha illustrato il programma dei lavori delle successive sedute della Commissione.