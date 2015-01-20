Il CdA di ERAP Marche approva il bilancio 2026-2028 "Passaggi importanti che consentiranno di investire nel prossimo triennio oltre 159 milioni di euro"

138 Letture Associazioni

Il CdA di Erap Marche presieduto dal vicepresidente Stefano Gatto ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028; Inoltre è avvenuta l’adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2026-2028, del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2028 e dei relativi elenchi annuali per l’anno 2026.

Per quanto concerne il dettaglio di alcuni interventi finanziati con l’avanzo di bilancio si è votato l’acquisto da parte dell’Erap Marche – presidio di Ancona, di unità immobiliari da utilizzare per l’edilizia residenziale pubblica nel comune di Osimo. Si tratta di un investimento di 5,7 milioni di euro in un comune ad alta tensione abitativa che porterà all’acquisto di n. 26 alloggi ad alta efficienza energetica il Loc. Osimo Stazione. L’immobile, la cui realizzazione si è fermata alcuni anni fa, sarà completato a cura dell’impresa proprietaria.

Sempre per quanto concerne il presidio di Ancona sono state destinate risorse per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per € 1.350 per il completamento delle sistemazioni esterne dell’immobile sito in via Mingazzini. Inoltre, è stato finanziato il completamento dell’intervento per n.49 alloggi in Loc. Cesano di Senigallia ed interventi di straordinaria manutenzione.

Al presidio di Fermo sono state destinate risorse per la realizzazione di n. 9 alloggi nel compendio immobiliare ubicato a Fermo denominato “Poggio del Sole – palazzina A” per un investimento di € 900mila.

Al presidio di Macerata sono destinate risorse per finanziare l’intervento in via Verga Corpo B lotto 3 per complessivi n.14 alloggi;

Inoltre, il CdA ha approvato l’accordo quadro di collaborazione tra Erap Marche e la Scuola di ateneo di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Camerino.

Sono state approvate anche due importanti proposte per l’efficientamento energetico di immobili ERP in Provincia di Pesaro e uno per la Provincia di Macerata nell’ambito della misura PNRR M7-INVESTIMENTO 17 REPOWER che si aggiungono a quelli già approvati per la Provincia di Ascoli Piceno.

“Abbiamo fatto un grande lavoro approvando complessivamente ben 28 punti all’ordine del giorno” – ha detto il vicepresidente Stefano Gatto che ha fatto le veci del Presidente Cinelli assente per motivi personali. “La gestione virtuosa di questo CdA ha consentito di disporre di un avanzo di gestione che abbiamo destinato per importanti interventi e affrontato vari aspetti che afferiscono alla gestione dell’Ente che erano stati rinviati nelle precedenti sedute del consiglio. Si tratta di passaggi importanti che consentono all’Ente di poter svolgere la propria funzione al servizio della comunità e che consentiranno di investire nel prossimo triennio oltre 159 milioni di euro”.