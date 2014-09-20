Anci Marche plaude alla scoperta della Basilica Vitruviana a Fano Il presidente Fioravanti: "Sviluppi straordinari per il turismo culturale"

151 Letture Associazioni

Marco Fioravanti, Presidente del Consiglio Nazionale ANCI e Presidente di ANCI Marche esprime pieno sostegno e supporto al Sindaco di Fano, Luca Serfilippi, per la straordinaria ed epocale scoperta della Basilica Vitruviana emersa negli scavi di piazza Andrea Costa.

La basilica rappresenta l’unico edificio romano attribuibile con certezza a Marco Vitruvio Pollione, descritto nel suo “De Architectura“, con colonne e misure che corrispondono esattamente alle antiche descrizioni. Gli scavi, condotti durante i lavori di riqualificazione urbana, hanno portato alla luce resti monumentali datati al I secolo a.C., confermati dal Ministero della Cultura.

In ragione di ciò ANCI Marche elogia l’impegno del Sindaco Serfilippi nel valorizzare il patrimonio archeologico comunale, sottolineando il ruolo decisivo dell’amministrazione locale e la volontà di supportare iniziative atte a risaltare tale scoperta, che proietta Fano tra le eccellenze culturali italiane.

La basilica rinvenuta apre prospettive turistiche inedite per Fano e le Marche, con potenziali flussi di visitatori interessati all’architettura antica. Gli sviluppi includono il rilancio del turismo culturale e la creazione di itinerari per l’intero territorio, come già auspicato da Regione e istituzioni.