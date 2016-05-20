Seconda Categoria Marche, il programma
Diciottesima giornata a chiudere gennaio
Terza giornata di ritorno in Seconda Categoria con le anconetane impegnate nei gironi B, C e D.
In vetta ai tre gironi Trecastelli nel B, Olimpia Ostra Vetere nel C ed Ankon Dorica nel D, col vantaggio di quest’ultima che è già una ipoteca sul campionato (+15).
Santa Veneranda, Valle del Giano e Colle 2006 devono invece risalire la china per evitare la retrocessione diretta.
Queste le partite di sabato 31 gennaio, orario previsto le 15 ma con qualche eccezione (tra parentesi).
Girone B.
Arzilla-Pontesasso (14.30); Real Metauro-VF Adriatico (14.30); Cuccurano-Villa Ceccolini; Tavernelle-Pian di Rose; Ies Santa Veneranda-Urbinelli; Trecastelli-Fano Calcio; Senigallia Calcio-Fortuna Fano (ore 16.30).
Girone C.
Avis Arcevia-Monsano; Chiaravalle-Urbanitas Apiro; Olimpia Ostra Vetere-Terre del Lacrima; Rosora Angeli-Labor; Sampaolese-Aurora Jesi; Serrana-Villa Strada; Valle del Giano-Corinaldo; Monte Roberto-Real Sassoferrato.
Girone D.
Piano San Lazzaro-San Biagio (14.30); Camerano-Nuova Sirolese; Osimo Stazione Five-Candia Baraccola; SA Castelfidardo-Sporting Club Loreto; Villa Musone-Falconarese; Colle 2006-Leonessa Montoro.
Classifiche.
Girone B.
Trecastelli 45; Real Mombaroccio 41; Gradara 29; Tavernelle 26; Real Metauro 25; Villa Ceccolini, Urbinelli 24; Fano Calcio 23; Pontesasso 22; Senigallia Calcio, Cuccurano 21; Arzilla 20, Pian di Rose, Fortuna Fano 16; VF Adriatico 11; Ies Santa Veneranda 5.
Girone C.
Olimpia Ostra Vetere 33; Monsano, Aurora Jesi 30; Sampaolese 27; Terre del Lacrima 26; Corinaldo 25; Monte Roberto, Chiaravalle 24; Avis Arcevia 23; Villa Strada, Labor 21; Real Sassoferrato 20; Rosora Angeli 18; Serrana 15; Urbanitas Apiro 14; Valle del Giano 11.
Girone D.
Ankon Dorica 43; Agugliano Polverigi 28; Nuova Sirolese, GLS Dorica 26; Piano San Lazzaro, San Biagio 25; Falconarese, Osimo Stazione Five, Candia Baraccola 24; Camerano 22; Palombina Vecchia 20; Villa Musone 19; Leonessa Montoro 16; SA Castelfidardo 15; Sporting Club Loreto 14; Colle 2006 13.
