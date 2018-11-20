Pubblicato l’avviso per il Servizio Civile Regionale Disponibili 392 posti; per presentare le domande c'è tempo fino al 27 febbraio

258 Letture Cronaca

La Regione Marche dà il via libera alla selezione di 392 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale relativi all’annualità 2025. L’iniziativa si colloca nell’ambito della programmazione PR FSE+ 2021/2027 – Asse Giovani, con l’obiettivo di favorire l’inserimento occupazionale e la cittadinanza attiva dei giovani marchigiani.

I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore ripartite su 4-6 giorni. Ai giovani selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro, oltre a un percorso formativo dedicato e alla copertura assicurativa per i rischi connessi al servizio.

“Con questo nuovo bando – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Tiziano Consoli – la Regione Marche conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita delle nuove generazioni attraverso la ‘palestra civica’ del servizio civile. Non si tratta solo di un’esperienza di solidarietà, ma di un vero strumento formativo che permette ai nostri giovani di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, contribuendo attivamente al benessere delle nostre comunità locali”.

Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (compiuti o non ancora superati al momento della candidatura) in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza:

• Residenza o domicilio nella Regione Marche;

• Cittadinanza italiana, comunitaria o regolarmente soggiornanti (per stranieri e apolidi);

• Stato di disoccupazione o inattività;

• Assenza di condanne penali specifiche.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo SIFORM2 (https://siform2.regione.marche.it), accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS. Ciascun candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto tra quelli approvati.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato inderogabilmente per il 27 febbraio 2026.

L’intervento dispone di una dotazione finanziaria complessiva di oltre 2,6 milioni di euro. Le procedure selettive, che comprendono la valutazione dei titoli e un colloquio conoscitivo, saranno curate direttamente dagli Enti ospitanti.

Per ulteriori informazioni e per consultare l’elenco completo dei progetti disponibili, è possibile visitare il sito ufficiale: www.serviziocivile.marche.it.