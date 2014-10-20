In Promozione c’è Fano-Ostra
E' già la prima di ritorno, big match al Mancini
130 Letture0 commenti
Big match per l’Ostra che nella prima giornata di ritorno in Promozione chiude l’anno affrontando in trasferta l’Alma Fano secondo in classifica.
Big match per l’Ostra che nella prima giornata di ritorno in Promozione chiude l’anno affrontando in trasferta l’Alma Fano secondo in classifica.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!