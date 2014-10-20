“Subito piano casa con Regione, Professioni Tecniche e Anci per giovani, fragili e separati” Così Presidente ERAP Marche Cinelli ad Assemblea degli Architetti

All’Assemblea annuale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona Sergio Cinelli Presidente di Erap Marche è stato invitato a partecipare alla tavola rotonda e nelle pieghe del confronto sul tema della creazione dell’identità di un territorio è emersa la necessità di riportare al centro dell’agenda politica il tema della casa e della garanzia di un alloggio dignitoso per tutti gli aventi diritto.

“Il patrimonio di edilizia pubblica – ha detto Cinelli di fronte alla platea dei professionisti – è datato, perché il 70% è stato costruito prima del 1990, insufficiente perché soddisfiamo 1 domanda su 5, inadeguato perché gli alloggi sono spesso viziati da barriere architettoniche che penalizzano la qualità della vita di chi li occupa, soprattutto anziani, e non adatto alle esigenze di nuclei composti quasi sempre da 1 o 2 persone e quindi molto diverse rispetto a quelle di 40 anni fa quando le famiglie erano più numerose”.

Da Ancona è partita quindi la proposta. “Serve un tavolo di confronto che definisca un piano casa regionale per giovani, fragili, e persone separate con tutti i soggetti coinvolti: Regione Marche, Anci Marche, le Professioni Tecniche come gli Architetti ma anche gli Ingegneri e i Geometri oltre ad Erap”.

“Se è vero come è emerso dalla tavola rotonda che serve condivisione nelle scelte strategiche per ripensare il futuro dei territori – ha concluso – e per destinare le risorse pubbliche alle priorità per la comunità allora è chiaro che occorre un’assunzione di responsabilità per una questione che necessita della massima attenzione e non è rinviabile”.

L’edilizia residenziale pubblica costituisce un servizio pubblico di fondamentale rilevanza sociale che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, è “diretta ad assicurare il disfacimento del bisogno primario dell’abitazione a soggetti economicamente deboli”.