“Subito piano casa con Regione, Professioni Tecniche e Anci per giovani, fragili e separati”

Così Presidente ERAP Marche Cinelli ad Assemblea degli Architetti

Assemblea 2025 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona

All’Assemblea annuale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona Sergio Cinelli Presidente di Erap Marche è stato invitato a partecipare alla tavola rotonda e nelle pieghe del confronto sul tema della creazione dell’identità di un territorio è emersa la necessità di riportare al centro dell’agenda politica il tema della casa e della garanzia di un alloggio dignitoso per tutti gli aventi diritto.

“Il patrimonio di edilizia pubblica – ha detto Cinelli di fronte alla platea dei professionisti – è datato, perché il 70% è stato costruito prima del 1990, insufficiente perché soddisfiamo 1 domanda su 5, inadeguato perché gli alloggi sono spesso viziati da barriere architettoniche che penalizzano la qualità della vita di chi li occupa, soprattutto anziani, e non adatto alle esigenze di nuclei composti quasi sempre da 1 o 2 persone e quindi molto diverse rispetto a quelle di 40 anni fa quando le famiglie erano più numerose”.

Da Ancona è partita quindi la proposta. “Serve un tavolo di confronto che definisca un piano casa regionale per giovani, fragili, e persone separate con tutti i soggetti coinvolti: Regione Marche, Anci Marche, le Professioni Tecniche come gli Architetti ma anche gli Ingegneri e i Geometri oltre ad Erap”.

“Se è vero come è emerso dalla tavola rotonda che serve condivisione nelle scelte strategiche per ripensare il futuro dei territori – ha concluso – e per destinare le risorse pubbliche alle priorità per la comunità allora è chiaro che occorre un’assunzione di responsabilità per una questione che necessita della massima attenzione e non è rinviabile”.

L’edilizia residenziale pubblica costituisce un servizio pubblico di fondamentale rilevanza sociale che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, è “diretta ad assicurare il disfacimento del bisogno primario dell’abitazione a soggetti economicamente deboli”.

