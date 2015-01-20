Ad Artigiano in Fiera le eccellenze delle Marche – VIDEO Dalla regione 41 aziende (10 nuovi espositori) alla trentesima edizione della più grande vetrina internazionale dedicata al settore

Le eccellenze delle Marche tornano in vetrina ad Artigiano in Fiera, in programma dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30 a ingresso con pass gratuito.

Ancora una volta il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese diventa il palcoscenico privilegiato per aziende e prodotti marchigiani. Con il sostegno dell’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Marche, a partecipare saranno ben 41 imprese del territorio, 29 rientrano nella collettiva organizzata da Regione Marche, di cui 10 sono nuovi espositori. A livello provinciale 16 arrivano da Fermo, 10 da Macerata, 7 da Ancona, 4 da Ascoli Piceno e 4 da Pesaro Urbino.

Da sempre sinonimo di qualità grazie al suo “saper fare” artigiano, la regione mette in mostra al padiglione 3 le sue migliori produzioni. Oltre alle eccellenze dei distretti manifatturieri famosi in tutto il mondo, tra cui spiccano quelli della calzatura (anche in versione vegana, anallergica e senza nichel), della pelletteria e del cappello, ci saranno gli immancabili tesori enogastronomici, scrigno di sapori autentici, come il tartufo, il vino e l’olio biologici, la pasta artigianale, il ciauscolo, le deliziose olive all’ascolana, i formaggi, le birre artigianali e il cioccolato. E ancora: creazioni orafe, profumi ed essenze, oggetti personalizzabili in legno e plexiglass, maglieria con filati naturali e proposte di upcycling, in un’offerta unica in cui l’antica arte artigiana incontra l’innovazione, l’estro delle nuove generazioni e la sostenibilità.

Un ricco palinsesto di eventi musicali, proiezioni video, lavorazioni dal vivo, racconti degli artigiani e degustazioni di prodotti tipici animerà tutti i giorni le diverse piazze all’interno dell’area espositiva della Regione Marche.

La partecipazione della Regione Marche ad Artigiano in Fiera è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa organizzata dall’assessorato allo Sviluppo Economico presso la sede regionale di Ancona. In occasione dell’evento è intervenuto l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche Giacomo Bugaro, che ha commentato: “Artigiano in Fiera è una vetrina straordinaria, capace ogni anno di richiamare oltre 1 milione di visitatori, oltre 2.800 artigiani provenienti da 90 Paesi e una comunità online che supera il 1.500.000 milioni di utenti unici. In questo contesto di grande prestigio, le Marche tornano protagoniste con 41 imprese selezionate, che rappresentano al meglio il nostro saper fare, la creatività e l’eccellenza produttiva del territorio. Per le aziende marchigiane questa manifestazione è un’opportunità concreta per farsi conoscere, incontrare nuovi mercati e rafforzare la propria competitività anche a livello internazionale. Stiamo portando avanti azioni concrete per sostenere il tessuto produttivo: dalla promozione del brand Marche alle iniziative per l’internazionalizzazione, fino ai programmi che incoraggiano l’innovazione nelle micro e piccole imprese artigiane. Sono interventi che puntano a dare concrete opportunità di crescita, aprendo nuovi mercati e rafforzando la competitività delle nostre aziende. Nel padiglione Marche proporremo non solo prodotti, ma esperienze: laboratori dal vivo, dimostrazioni delle lavorazioni tipiche, degustazioni che racconteranno la cultura e le emozioni della nostra regione“.

In collegamento da Milano, è intervenuto Gabriele Alberti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ge.Fi. Spa, che ha aggiunto: “Artigiano in Fiera è la celebrazione della straordinaria inventiva umana, radicata nelle tradizioni e nei territori e guidata dal rispetto per le persone e per l’ambiente. Con la presenza di circa 2.800 espositori provenienti da circa 90 paesi, la manifestazione si conferma come il grande teatro dell’economia fondata sulla persona. Oggi scegliere la via artigiana significa intraprendere un percorso di lavoro più consapevole, capace di generare valore autentico e vitale: un patrimonio per tutta l’umanità”.

Le storie – Tra le imprese che rappresentano l’essenza del saper fare marchigiano si incontra Calimar azienda artigiana di Falerone (FM) con una storia lunga quattro generazioni. Nata dall’intreccio di paglia, oggi è specializzata in maglieria di alta qualità, con una selezione di filati innovativi. Mantenendo fede all’antica vocazione, l’impresa produce creazioni contemporanee in un perfetto equilibrio tra esperienza, design e sostenibilità.

Tra le aziende della provincia di Ascoli Piceno c’è Laboratorio Trama di Spinetoli, impresa artigianale digitale che racchiude il perfetto incontro tra creatività giovanile e tecnologia artigianale. I due designer Alessandro Fares ed Emanuela Orlandoni – più che semplici artigiani “falegnami con la tuta spaziale” – utilizzano la modellazione 3D e lavorazioni minuziose per trasformare schizzi in complementi d’arredo, lampade LED personalizzate e decorazioni in legno, traghettando l’arte del legno verso nuovi orizzonti tecnologici.

Passando nell’area di Pesaro-Urbino, si incontra AF Design di Vallefoglia, dove Francesca Arseni realizza e dipinge interamente a mano candele d’arredo in cera, anche impreziosite da veri cristalli Swarovski. Per le sue creazioni l’artigiana usa una speciale paraffina alimentare che impedisce ai manufatti di deformarsi e un lucido speciale che dona un elegante “effetto ceramica”.

Il viaggio tra le arti e i mestieri marchigiani arriva a Porto Recanati (MC) con Kontemporanea, laboratorio orafo che unisce il talento di Selena Tarozzi, orafa modellista e Fabrizio Guerri, maestro incastonatore. La loro filosofia fonde stili classici come l’Art Déco e l’Art Nouveau per realizzare gioielli originali e unici, mantenendo salde le radici nella tradizione dell’alta gioielleria.

A chiudere in bellezza (e dolcezza) è la cioccolateria Sei Sensi a San Biagio di Osimo (AN), nata dalla passione di Milena Di Gennaro. Molto più di una cioccolateria, Sei Sensi è un laboratorio basato sul concetto di consumo consapevole, dove il cioccolato è visto come un alleato del benessere grazie alle sue proprietà. La sua filosofia unisce un gusto gourmand alla cura meticolosa della materia prima (cacao sudamericano e ingredienti italiani di pregio) per esaltare la qualità per un vero e proprio viaggio sensoriale tra pralineria e tavolette, creme spalmabili, lecca-choc e molto altro, senza dimenticare il packaging: la celebre Cioccolatta, per esempio, si traforma in contenitore quotidiano.

Pass gratuito – L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: i nuovi visitatori possono ottenere il proprio pass sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click: basta inserire la propria email nella sezione ‘Ottieni il tuo pass gratuito’ per ricevere il QR code da salvare sul cellulare e mostrare all’ingresso. Chi è già iscritto alla community, ha visitato le scorse edizioni o è cliente della piattaforma digitale, invece, ha già ricevuto il biglietto d’accesso direttamente via e-mail.

Mobilità – I principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l’Alta Velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto.

Artigiano in Fiera vanta tra le media partnership quella di RAI Italia e TGR, che hanno espresso il proprio sostegno riconoscendo il valore sociale e culturale dell’evento.