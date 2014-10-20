Adesso AN
Presidente Consiglio regionale Marche Pasqui incontra Presidente del Crel Talevi

Resoconto attività svolta da Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro in vista del rinnovo delle cariche

Politica
Luca Talevi e Gianluca Pasqui

Si è svolto venerdì 12 dicembre  a Palazzo delle Marche l’incontro tra il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui e il Presidente del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro, Luca Talevi.

Un incontro dai toni cordiali che è servito a confermare il rapporto di stretta e proficua collaborazione tra i due enti nell’ottica di garantire il corretto svolgimento degli iter normativi a favore della comunità marchigiana.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’attività svolta dal Crel, ma si è posta anche una particolare attenzione a due importanti appuntamenti in calendario, l’approvazione della proposta di legge relativa al Bilancio di previsione 2026/2028, attualmente all’esame della Commissione Bilancio, e l’avvio delle procedure per il rinnovo dei componenti del Crel.

“Sono certo – ha detto il Presidente del Consiglio Gianluca Pasquiche si potrà confermare anche per il futuro quel rapporto sinergico tra Consiglio e Crel che ha saputo dare ottimi risultati e risposte concrete alla nostra comunità”. Pasqui ha poi definito il lavoro del Crel sulle proposte di legge “serio e costruttivo”.

Soddisfatto il Presidente del Crel Luca Talevi per “la stretta collaborazione che si è instaurata con le Commissioni, i Gruppi consiliari e l’Assemblea tutta”. “Obiettivo – ha affermato Talevi – è quello di continuare a lavorare in maniera sinergica e costruttiva per il bene della comunità nella convinzione del ruolo forte e dei valori espressi dal Consiglio regionale”.

Pubblicato Lunedì 15 dicembre, 2025 
alle ore 9:02
