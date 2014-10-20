Adesso AN
Nasce l’associazione “Progetto Marche Vive”

A guidarla il dott. Giulio Argalia

Michele Caporossi e Giulio Argalia

Sulla spinta del buon risultato ottenuto dalla lista alle ultime elezioni regionali, con l’elezione a consigliere di Michele Caporossi, parte una nuova esperienza di aggregazione aperta a tutti coloro che vogliono contribuire al bene comune in base ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento della solidarietà, della giustizia, della pace, della non violenza, della legalità e della buona amministrazione.

Il Progetto Marche Vive punta ad un cambiamento culturale e sociale progressista e pragmatico, ispirato al metodo del riformismo.

L’azione dell’Associazione è guidata dai valori del pensiero laico, socialista, liberaldemocratico, ambientalista ed a quello del cattolicesimo democratico.

Da diversi mesi il Progetto Marche Vive ha preso forza nei vari territori, partendo dalle esperienze civiche, associative e professionali di cittadini che vogliono partecipare e contribuire alla crescita delle Marche.

Territorio, civismo e giovani: questo l’obiettivo dell’associazione che mette radici in tutte le province e sostiene l’impegno del consigliere Caporossi. L’esperienza maturata nei Comuni, la vicinanza ai problemi quotidiani ed una attenzione alle sfide e alle potenzialità dei ragazzi vogliono essere lo stimolo dell’Associazione ad essere protagonista al fianco dei marchigiani.

L’adesione a “Progetto Marche Vive” è individuale e possono partecipare a questa esperienza tutti coloro che si riconoscono nei valori fondativi del progetto.

A guidare l’Associazione è il Dott. Giulio Argalia, medico radiologo e segretario nazionale del SNR (Sindacato Radiologi Italiani).

