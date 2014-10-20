Incontro tra Maurizio Mangialardi e i vertici di ERAP Marche "L’edilizia residenziale pubblica è purtroppo un tema troppo spesso trascurato dal Governo nazionale e regionale"

182 Letture Politica

Ho incontrato ieri i vertici ERAP per fare il punto sull’emergenza abitativa nelle Marche. L’edilizia residenziale pubblica è purtroppo un tema troppo spesso trascurato dal Governo nazionale e regionale, come denunciato non da ultimo dal Presidente Cinelli.

Il Piano Casa annunciato da Giorgia Meloni si è rivelato nulla più che una vuota promessa, visto che alle parole non sono seguiti fatti concreti: nessun finanziamento aggiuntivo e nessun intervento strutturale.

A livello locale, ho voluto capire lo stato degli investimenti su tutto il territorio provinciale, con speciale riguardo per progetti più significativi.

In particolare, ho sollecitato lo sblocco del cantiere, da troppo tempo fermo, per 44 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Cesano di Senigallia.

Con rammarico, ho appreso dello stralcio del progetto sugli Orti del Vescovo, sempre relativo a Senigallia: un intervento strategico che rappresenta una vera e propria occasione perduta per la nostra città.

Su questi temi presenterò un Ordine del Giorno al Bilancio e, raccogliendo le esigenze emerse, cercherò di dare il mio contributo per delineare un quadro normativo più efficace e al passo con i tempi.

da: Maurizio Mangialardi