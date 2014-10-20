Calcio, la situazione in Seconda Categoria Nei gironi B, C e D

Tredicesima in Seconda Categoria con esiti diversi nei tre gironi con anconetane.



Nel girone B, continua a essere in testa il Trecastelli che dopo due pareggi torna a vincere ma non riesce a riallungare al comando: la squadra di Casucci batte 2-0 il Villa Ceccolini in casa con gol di Pennacchini e dell’ex Vigor Senigallia (ai tempi dell’Eccellenza) Federico Paolini, ma i punti di vantaggio restano quattro su chi insegue, dopo essere stati anche otto: ha vinto infatti di nuovo anche il Real Mombaroccio secondo in classifica, con un rotondo 3-0 in casa con doppietta di Ricci e gol di Marchionni contro il Santa Veneranda. Da sottolineare la vittoria esterna del Senigallia Calcio: l’unica altra squadra anconetana di un girone per il resto tutto pesarese vince 2-0 cul campo del Real Metauro e risale verso le posizioni play-off.

Cambia tutto invece nel girone C dove l’Olimpia Ostra Vetere supera 2-1 in casa il Rosora Angeli con le reti di Tronti (doppietta, inutile quella di Corinaldesi) ed approfitta del ko dell’Aurora Jesi sul campo dell’Avis Arcevia, 3-2 con marcature per i locali di Bartolini e Federici (doppietta) e per gli jesini di Italia, i cui due gol però non bastano: ora l’Olimpia Ostra Vetere è solo al comando con tre punti di vantaggio proprio sull’Aurora Jesi.

Reagisce alla grande nel girone D invece l’Ankon Dorica dopo la sconfitta della settimana precedente che aveva ridotto il vantaggio su chi insegue: la capolista vince 4-1 sul campo del Candia Baraccola, con le reti dei soliti Consolazio e Logrieco, oltre che quelle di Dubbini e Passeggio ma restano otto i punti di vantaggio sull’Agugliano Polverigi, vittorioso a sua volta sul campo del Colle 2006 con un 3-1 firmato dalle reti di Pascali, Fabretti e Cozzolino (inutile per i locali quella di Emiliano Mancini). In classifica Ankon Dorica al comando con 31 punti e ben 35 gol fatti, quasi una media di 3 a partita in 13 giornate, Agugliano Polverigi secondo a 23, in coda equilibrio invece davvero clamoroso: chiudono la graduatoria infatti ben quattro squadre, tutte a 12 punti (Colle 2006, Sporting Club Loreto, SA Castelfidardo, Leonessa Montoro). Centroclassifica ancora vicinissimo per tutte, ma è chiaro che un andamento simile lascia presagire una quota salvezza più alta che in passato.

Sabato prossimo Seconda Categoria ancora in campo con la penultima di andata, poi sosta per le festività e si riprende a gennaio con l’ultima giornata del girone ascendente.