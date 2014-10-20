Biblioteca del Consiglio regionale delle Marche, linee programmatiche per il 2026
Valorizzazione funzioni del Consiglio regionale. Confermati incontri con i giovani e presentazioni di libri di autori marchigiani
La Commissione per la vigilanza della Biblioteca del Consiglio regionale, presieduta dal Vicepresidente dell’Assemblea Giacomo Rossi, componenti il Vicepresidente Enrico Piergallini e la consigliera Milena Sebastiani, si è riunita per definire le linee di azione per l’anno 2026.
Un incontro utile a dare il via libera alla proposta di programma delle attività e approvare il piano degli acquisti della Biblioteca.
Non solo. Nell’ambito degli indirizzi politico-amministrativi delineati, la Commissione ha voluto evidenziare come, per l’anno 2026, si intenda concentrare l’attività della Biblioteca, intitolata al primo Presidente dell’Assemblea, Walter Tulli, su iniziative di valorizzazione del ruolo di promozione culturale del Consiglio regionale.
In particolare si intende progettare e organizzare eventi aperti alla cittadinanza, rivolti alle giovani generazioni, laddove possibile preso gli Istituti scolastici, quali incontri e presentazioni di libri di autori marchigiani, nazionali ed internazionali, offrendo una visione della Biblioteca più moderna ed aperta verso l’esterno.
Il tutto attraverso una razionalizzazione delle risorse e ad invarianza finanziaria.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!