Oltre 2500 ragazzi nelle imprese delle Marche per scegliere il futuro Successo per il PMI Day promosso da Confindustria

178 Letture Associazioni

“Scegliere”. Una semplice parola, un invito forte ai più giovani, affinché decidano per il proprio futuro con responsabilità e consapevolezza.

È questo il messaggio centrale dell’edizione 2025 di PMI Day, la giornata nazionale promossa da Piccola Industria di Confindustria Marche, che questa mattina ha visto circa 2500 alunni, provenienti da istituti superiori di tutta la regione, varcare le porte di 90 aziende marchigiane. Un’occasione per conoscere da vicino la realtà delle imprese, ascoltare esperienze, prospettive e visione degli imprenditori, soddisfare dubbi e curiosità. Una giornata, insomma, da cui uscire con le idee più nitide sul proprio domani.

Gli studenti che, accompagnati dai docenti, hanno partecipato al PMI Day 2025, provengono da tutti gli indirizzi di studi, licei, istituti tecnici e professionali. La scelta delle imprese da visitare è stata calata sulla tipologia di corsi, selezionando realtà imprenditoriali potenzialmente più vicine agli interessi ed alle competenze maturate dagli allievi. Hanno aperto le loro porte 90 piccole e medie aziende delle 5 province marchigiane, operative in vari settori, dalla manifattura ai servizi, e nei principali comparti industriali della regione.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Paolo Ceci, presidente di Piccola Industria di Confindustria Marche – Per le aziende marchigiane, che ogni giorno investono sul proprio territorio, sui giovani e l’innovazione, il PMI Day è un’opportunità di dimostrare come sia possibile per i ragazzi costruire un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni rimanendo in questa regione. In 16 edizioni, il progetto ha fatto conoscere meglio tante aziende a decine di migliaia di studenti. Oggi abbiamo percepito curiosità, interesse ed attenzione da parte dei ragazzi, ci auguriamo di aver saputo trasmettere loro la passione nel fare impresa che ci anima ogni giorno”.

Flavio Tonetto, del gruppo di lavoro PMI Day di Confindustria, guarda oltre il PMI Day: “Questa giornata riscuote grande interesse sia dalle scuole che dalle aziende. Gli allievi del quarto e quinto anno, che si avvicinano al momento di scegliere se proseguire gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro, hanno avuto anche oggi una bella opportunità a cui vogliamo dar seguito. Gli incontri proseguiranno costantemente fino alla primavera perché rendere attrattivo il nostro territorio passa anche attraverso la conoscenza delle imprese che vi operano e che abbiamo il dovere di presentare a ragazzi e docenti”.

da Confindustria Marche