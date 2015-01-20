Ad Ancona le Final Four di Coppa Italia di Tennistavolo Le finali maschili e femminili si disputeranno sabato 3 e domenica 4 gennaio

Il grande tennistavolo torna ad Ancona, in una terra come le Marche che ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport, con i quattro scudetti della Vita Mirella Sant’Elpidio a Mare (1972, 1976, 1978 e 1984) e i due del Tennistavolo Senigallia (1977 e 1979).

Il Palascherma di via Monte Pelago sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 sarà la sede della Final Four di Coppa Italia femminile e maschile, organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo in collaborazione con il CUS Ancona e il Comitato Regionale FITeT Marche, con il sostegno della Regione Marche e del Comune di Ancona e con il patrocinio del CONI Marche. Parteciperanno le migliori squadre italiane classificate ai primi quattro posti al termine del girone di andata dei rispettivi campionati nazionali di serie A1.

Le compagini marchigiane si sono imposte in tre edizioni consecutive della Coppa Italia: nel 1976 e nel 1978 con la Vita Mirella Sant’Elpidio a Mare e nel 1977 con il Tennistavolo Senigallia. Evento ad ingresso libero.

Sabato 3 gennaio spazio alle semifinali (alle 15 le gare femminili, alle 18 le maschili), domenica 4 le perdenti si contenderanno il terzo posto e le vincenti il titolo (alle 9.30 le finali femminili, alle 13 quelle maschili). La formula di gara prevede la disputa di un doppio iniziale, seguito da quattro singolari e ogni incontro terminerà quando uno dei due team avrà totalizzato tre punti. Si giocherà al meglio dei tre set su cinque. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming dal canale youtube della Fitet con la telecronaca di Michele Valentino. Ampia copertura da Rai Sport con una sintesi di 45 minuti commentata da Dario Di Gennaro.

La presentazione dell’evento è avvenuta nella Sala Leopardi di Palazzo Leopardi ad Ancona in presenza dell’assessore regionale allo Sport Tiziano Consoli, del vice sindaco Giovanni Zinni, del presidente del Coni Marche Fabio Luna, della consigliera federale della Fitet Francesca Iebole, del presidente della Fitet Marche Marco Berzano e del presidente del Cus Ancona David Francescangeli.

“Il 3 e 4 gennaio Ancona vivrà un week end storico in cui sport e valori olimpici si incontrano – ha detto l’assessore Consoli –. Al PalaScherma le migliori formazioni italiane di tennistavolo si contenderanno la Coppa Italia, mentre domenica 4 la città accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina. Pronti a vivere i due eventi con emozione. Avere 45 minuti di trasmissione su RaiSport, grazie alla Coppa Italia di Tennistavolo, rappresenta anche un ritorno di immagine non indifferente. Auguro a tutte le squadre una competizione leale e appassionante e invito tutta la cittadinanza a vivere questo week end di fuoco sportivo e olimpico”.

Il vice sindaco Zinni ha aggiunto: “Felice e orgoglioso di aprire il 2026 ad Ancona con due appuntamenti di prestigio nazionale ed oltre. Manifestazioni di questo livello sono uno stimolo fondamentale per lo sviluppo dello sport sul territorio. Lo sport insegna i giusti valori della vita e la collaborazione tra enti e soggetti pubblici impegnati nella promozione, come in questo caso, dà vita ad azioni virtuose che producono effetti duraturi”.

“Il tennistavolo – ha sottolineato il presidente Luna – è una disciplina che ha scritto pagine importanti della storia sportiva marchigiana con scudetti, Coppe Italia, competizioni europee. Non potevamo chiedere di più dai primissimi giorni del nuovo anno: il passaggio della Fiaccola Olimpica, simbolo universale di pace, unità e speranza, nello stesso giorno delle finali della Coppa Italia. Due giorni in cui Ancona diventa cuore pulsante dello sport. Un grazie sentito al presidente Di Napoli per aver scelto Ancona”.

Ha espresso grande soddisfazione Francesca Iebole, consigliere nazionale della Fitet che ha portato il saluto del presidente Renato Di Napoli: “La scelta di Ancona nasce dall’ottima esperienza dei recenti Campionati Nazionali Universitari e dalla proficua collaborazione con il CUS Ancona. La Federazione prosegue nel progetto di portare i propri eventi in tutto il territorio nazionale e la Coppa Italia offrirà due giornate di gare ad alto livello tecnico, con le migliori otto squadre del tennistavolo italiano”.

Numeri importanti per il tennistavolo marchigiano guidato da Marco Berzano: “Stiamo vivendo una stagione caratterizzata da un ottimo livello di partecipazione e da risultati che confermano la crescita, sia nel settore giovanile sia in quello senior. Il nostro tennistavolo è tornato ai massimi livelli agonistici, sostenuto da squadre presenti nelle serie più prestigiose”.

Il presidente del Cus Ancona, David Francescangeli, ha sottolineato il grande risultato della sinergia tra gli attori in campo: “Dal lavoro coeso tra enti non può che nascere occasioni di crescita. Avere il gotha del tennistavolo nazionale ad Ancona fino a pochi mesi fa poteva sembrare un sogno, invece con impegno e lungimiranza il lavoro come sempre dà i suoi frutti”.