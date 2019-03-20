Controlli NAS nelle Marche a Natale: sequestri, chiusure e sanzioni ad attività commerciali Addobbi non a norma, alimenti scaduti o con etichettatura non conforme, condizioni igieniche carenti. Casi diffusi in tutta la regione

Nel corso delle festività natalizie numerosi sono stati i controlli del NAS Carabinieri di Ancona in tutta la regione, finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Le ispezioni hanno consentito il sequestro di addobbi e alimenti natalizi, nonché la chiusura di diverse attività commerciali a fronte delle precarie condizioni igienico sanitarie riscontrate.

In Civitanova Marche (MC) i controlli hanno riguardato un ristorante che è stato sanzionato con Euro 2000 per l’omessa applicazione di una o più procedure previste dal manuale dell’autocontrollo e per non aver indicato gli allergeni nei menù a disposizione della clientela. Nella medesima località, a carico di un venditoreambulante, i militari hanno sequestrato amministrativamente kg. 15 di prodotti carnei in quanto privi di qualsiasi etichetta utile alla rintracciabilità, ed applicato una sanzione amministrativa di Euro 1500.

In Ascoli Piceno, in un negozio dedito alla vendita di articoli natalizi, sono stati sequestrati oltre 300 prodotti fra addobbi e decorazioni natalizie “non conformi” in quanto privi delle informazioni obbligatorie per la tutela del consumatore. Al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione di Euro 1000. Sempre in Ascoli Piceno, stante le “gravi carenze igienico sanitarie” accertate, il personale del Servizio di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Territoriale, è intervenuto su richiesta dei NAS sia presso una cantina vitivinicola, sia in un bar del centro, procedendo alla sospensione delle due attività economiche, sino al ripristino delle normali condizioni igieniche. Anche in queste circostanze ai titolari sono state comminate sanzioni per Euro 1000 ciascuno.

In Monsampolo del Tronto (AP), il controllo ad un panificio ha portato al sequestro amministrativo di varie confezioni dolciarie, preconfezionate, sulle quali erano state apposte etichette non conformi. L’esercente è stato sanzionato con Euro 6000.

Ulteriori sequestri di circa 400 addobbi e decorazioni natalizie sono stati effettuati presso un’attività commerciale di Fano (PU), in quanto gli articoli posti in vendita sono risultati privi delle informazioni obbligatorie, in lingua italiana, per la tutela dei consumatori. Il titolare è stato sanzionato con Euro 1000. Nel medesimo comune i Carabinieri del NAS, con la collaborazione dell’AST di Pesaro Urbino, hanno sospeso l’attività di un fast food etnico le cui condizioni igieniche sanitarie sono risultate pessime. Oltre alla sanzione di Euro 1000, al titolare è stata comminata anche un’altra di Euro 2000 per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo.

Sempre a Fano, le condizioni igieniche del reparto gastronomia e panetteria di un supermercato, non sono risultate conformi. Inoltre, nello stesso reparto, è stata accertata la mancata esposizione al pubblico dell’elenco degli ingredienti contenuti nei prodotti in vendita. Al gestore del supermarket sono state notificate sanzioni per un totale di Euro 2.666.

In provincia di Ancona e più precisamente nell’entroterra senigalliese i controlli hanno riguardato una gastronomia in cui i militari hanno accertato la presenza di alimenti privi di tracciabilità e merce posta in vendita con scadenza oltrepassata. Oltre a ciò, stante le gravi carenze igieniche riscontrate, il Servizio di Prevenzione dell’AST di Ancona, intervenuto su richiesta del NAS, ha disposto la sospensione dell’attività. A carico del titolare sono state elevate sanzioni amministrative per Euro 3000.

Una situazione igienico sanitaria carente, ma immediatamente sanabile, è stata altresì riscontrata presso una pasticceria di Osimo (AN). Dall’ispezione è anche emerso che il titolare ometteva di applicare una o più procedure del manuale di autocontrollo. Il titolare è stato sanzionato con Euro 2000.