Sottoscritto il protocollo d’intesa tra Inail ed Edilart Marche L'obiettivo è migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Direttore Regionale Inail Marche, Piero Iacono e la Presidente Elisabetta Grilli di Edilart Marche, Comitato paritetico territoriale, scuola edile, settore artigianato regionale hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede l’esecuzione di attività congiunte volte alla diffusione della cultura della prevenzione e al miglioramento della gestione di salute e sicurezza. Presente anche il Coordinatore di Edilart Alessandro Migliore.

Il settore delle costruzioni, da sempre rilevante nella Regione Marche, è divenuto ancora più importante a seguito della ricostruzione avviata dopo il sisma del 2016. Il cratere è stato definito il “più grande cantiere d’Europa”. Tale settore è caratterizzato da un gran numero di piccole e medie imprese e l’intensa attività e, nonostante il miglioramento delle condizioni di lavoro, si registra ancora un andamento infortunistico non soddisfacente, con correlati tassi di infortuni gravi e un crescente numero di malattie professionali.

Oltre ad iniziative di comunicazione e informazione nel campo della prevenzione, sono previsti nell’accordo la realizzazione di percorsi a supporto delle piccole imprese al fine di individuare soluzioni tecniche ed organizzative utili a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e a diffondere la cultura della sicurezza. L’accordo sottoscritto prevede: l’organizzazione congiunta di eventi, seminari, a carattere divulgativo, finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro; iniziative informative nel campo della prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; attività di informazione rivolta a Rlst, Rspp, tecnici ed operatori del sistema della bilateralità e pariteticità, allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie; promozione di progetti ed iniziative, a livello territoriale, finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni; campagne informative e di sensibilizzazione per la pianificazione e la predisposizione di adeguate linee di azione per la prevenzione ed il contenimento dei danni alla salute rispetto ad alcuni rischi presenti nel settore edile, quali ad esempio l’esposizione a radiazioni solari e temperature elevate e la progettazione ed erogazione di attività formative rivolte a identificare le cause degli infortuni e alla gestione dei “near miss” per prevenire eventi che possono causare infortuni e per una corretta gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le voci dei firmatari:

Piero Iacono, Direttore Regionale Inail Marche: “Il protocollo rafforza la collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali – afferma Piero Iacono – in un settore particolarmente attivo e sensibile come l’edilizia, con l’obiettivo di ridurre il numero degli infortuni e migliorare la salute e sicurezza nelle imprese. Nei progetti saranno introdotte le migliori tecnologie e le migliori procedure per rendere i cantieri sempre più sicuri con azioni volte alla cultura della sicurezza che diventi un patrimonio comune condiviso da tutti”.

Elisabetta Grilli, Presidente Edilart Marche: “Saremo da subito concreti – ha dichiarato la presidente dell’Edilart Marche, Elisabetta Grilli – nel mettere a terra questo importantissimo protocollo d’intesa con Inail Marche, ringraziando il direttore regionale, Piero Iacono. Questo protocollo per noi ha un valore determinante per le attività che quotidianamente svolgiamo per trasferire contenuti relativi alla sicurezza nei cantieri edili per le imprese iscritte alla Cedam, Cassa Edile dell’artigianato e della PMI delle Marche. Partiremo nei primi mesi del 2026 con una buona pratica sulla gestione della problematica della comprensione della lingua italiana nello svolgimento del corso delle 16 ore di ingresso in edilizia per i nuovi dipendenti e del relativo superamento del test di verifica. Questo per andare incontro alla normativa vigente, rispettandola, e soprattutto all’esigenza di manodopera da parte delle imprese”.