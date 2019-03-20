Gianni Tardini in squadra presidenza di Piccola Industria: delegato al rapporto con la scuola Altro prestigioso incarico dopo la nomina di Paolo Ceci nel Consiglio generale di Confindustria

110 Letture Associazioni

Arrivano importanti riconoscimenti per figure autorevoli dell’industria marchigiana. L’imprenditore ascolano Gianni Tardini, già presidente di Piccola Industria Marche, è stato scelto dal presidente nazionale Piccola Industria, Fausto Bianchi, nella squadra di presidenza, con una delega particolarmente importante.

Si occuperà infatti di rapporto tra scuola e impresa, un aspetto strategico per le prospettive di rilancio dell’industria, inserimento e valorizzazione delle nuove generazioni.

“Entro a far parte della squadra di presidenza di Piccola Industria con grande soddisfazione e senso di responsabilità – commenta Tardini – Si tratta di una delega molto stimolante. Sarò in particolare coordinatore del PMI Day, un incarico che mi gratifica, poiché credo moltissimo in questa iniziativa. Si tratta dell’appuntamento annuale, giunto quest’anno alla sedicesima edizione, in cui le nostre piccole e medie imprese associate aprono le porte agli studenti per visite guidate e incontri. Ringrazio il presidente Bianchi per la fiducia e tutti i colleghi del Consiglio centrale”

Il PMI Day è arrivato a coinvolgere oltre 1.300 imprese, 750 scuole medie e superiori e più di 50.000 studenti in tutta Italia. Rappresenta una delle più importanti opportunità di incontro tra il mondo della scuola e delle imprese, un’occasione di approfondimento, determinante per orientare una scelta responsabile da parte degli studenti.

Un inserimento che consolida il ruolo degli imprenditori marchigiani ed arriva dopo la nomina di Paolo Ceci, presidente del Comitato regionale Piccola Industria, nel Consiglio generale di Confindustria.

“L’ingresso di Gianni Tardini nella squadra di presidenza nazionale di Piccola Industria valorizza il lavoro portato avanti in questi anni dal sistema imprenditoriale marchigiano – dichiara Paolo Ceci, presidente del Comitato regionale Piccola Industria – La delega al rapporto con la scuola è centrale per il futuro del manifatturiero e per la crescita delle nuove generazioni. Rafforzare il dialogo tra imprese e mondo dell’istruzione significa creare competenze, opportunità e occupazione di qualità. Sono certo che Gianni saprà dare un contributo concreto, anche attraverso il coordinamento del PMI Day, un’iniziativa chiave per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa”.

“Accogliamo con soddisfazione questi riconoscimenti – commenta il presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali – Avere figure autorevoli nei tavoli nazionali della nostra organizzazione significa valorizzare il ruolo delle Marche e con orgoglio mettiamo a disposizione di tutto il sistema confindustriale imprenditori, competenze e progetti”.

da Confindustria Marche