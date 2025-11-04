Angelo Duro annunciato a Senigallia e Civitanova Marche con “Ho tre belle notizie” In scena a marzo 2026 al Teatro La Fenice e al Teatro Rossini

“Ho tre belle notizie”, lo spettacolo ovunque sold out di Angelo Duro, andrà in scena martedì 3 marzo 2026 al Teatro La Fenice di Senigallia e venerdì 6 marzo al Teatro Rossini di Civitanova Marche, entrambi con inizio alle 21:00.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita). Info: 085.9047726 www.besteventi.it.

Dopo aver devastato tutti i Teatri d’Italia con “Sono cambiato”, che ha registrato oltre 120 sold out in tutta Italia e all’estero, Angelo Duro è tornato con un nuovo spettacolo (prodotto dalla sua società, la Da Solo Produzioni) per darci non una ma ben “tre belle notizie”.

Lo spettacolo di Senigallia è organizzato da Best Eventi, quello di Civitanova Marche da Best Eventi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Teatri di Civitanova Marche.