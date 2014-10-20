Adesso AN
Convocato il Consiglio regionale in sessione Bilancio

Si riunirà martedì 23 dicembre

Politica
Insediamento del nuovo Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è convocato martedì 23 dicembre alle ore 10 in sessione Bilancio. All’ordine del giorno quattro provvedimenti di natura finanziaria, il Bilancio di previsione 2026/2028 dell’Assemblea legislativa regionale, il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026/2028, la legge di stabilità 2026 e il Bilancio di previsione 2026/2028 della Regione Marche.

E’ prevista l’eventuale prosecuzione dell’attività d’Aula nella giornata di mercoledì 24 dicembre. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Pubblicato Venerdì 19 dicembre, 2025 
alle ore 18:39
