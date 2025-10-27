Disservizi alla rete Fastweb in tutta Italia
Anche nelle Marche la rete non funziona nella mattinata del 22 ottobre
Problemi al funzionamento della telefonia Fastweb in tutta Italia nella giornata di mercoledì 22 ottobre.
